Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг успешно прошли взвешивание перед титульным боем на UFC 259

Поединок состоится в ночь с 6 на 7 марта.

5 марта 2021, 20:32

В Лас-Вегасе прошла официальная процедура взвешивания турнира смешанных единоборств UFC 259. Чемпион промоушена россиянин Пётр Ян и его соперник — американец Алджамейн Стерлинг смогли уложиться в лимит легчайшего веса (61,2 кг).

Вес российского бойца составил 61,2 килограмма, его оппонент оказался чуть легче — 61 килограмм. Во время дуэли взглядов между спортсменами произошла небольшая перепалка, однако ни к чему серьёзному она не привела.

Время больших поединков для россиян в UFC: в Вегасе зажгут Пётр Ян, протеже Хабиба, и дагестанская Пуля

Время больших поединков для россиян в UFC: в Вегасе зажгут Пётр Ян, протеже Хабиба, и дагестанская Пуля

В активе Петра Яна 15 побед и одно поражение, в свою очередь, Стерлинг одержал 19 побед и трижды проигрывал. Добавим, что бой между россиянином и американцем пройдёт в ночь с 6 на 7 марта.

Напомним, Пётр Ян стал обладателем титула лучшего бойца UFC в легчайшем весе в июле прошлого года, одержав победу в поединке против бразильца Жозе Алду. Россиянин отправил соперника в нокаут в пятом раунде.

Портрет нового чемпиона UFC Петра Яна украсил одну из улиц Петербурга — видео

Портрет нового чемпиона UFC Петра Яна украсил одну из улиц Петербурга — видео

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1