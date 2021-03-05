Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг успешно прошли взвешивание перед титульным боем на UFC 259

В Лас-Вегасе прошла официальная процедура взвешивания турнира смешанных единоборств UFC 259. Чемпион промоушена россиянин Пётр Ян и его соперник — американец Алджамейн Стерлинг смогли уложиться в лимит легчайшего веса (61,2 кг).

Вес российского бойца составил 61,2 килограмма, его оппонент оказался чуть легче — 61 килограмм. Во время дуэли взглядов между спортсменами произошла небольшая перепалка, однако ни к чему серьёзному она не привела.

В активе Петра Яна 15 побед и одно поражение, в свою очередь, Стерлинг одержал 19 побед и трижды проигрывал. Добавим, что бой между россиянином и американцем пройдёт в ночь с 6 на 7 марта.

Напомним, Пётр Ян стал обладателем титула лучшего бойца UFC в легчайшем весе в июле прошлого года, одержав победу в поединке против бразильца Жозе Алду. Россиянин отправил соперника в нокаут в пятом раунде.

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