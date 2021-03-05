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Болельщики признали Головина лучшим футболистом "Монако"

В феврале россиянин забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.

5 марта 2021, 20:29
<p>Фото © ФК "Монако"</p>

Фото © ФК "Монако"

Российский полузащитник Александр Головин признан болельщиками лучшим футболистом "Монако" по итогам февраля. Об этом сообщается на сайте клуба.

Футболист набрал 37% голосов и обогнал чилийского защитника Гильермо Марипана. В феврале Головин принял участие в пяти матчах. В них он забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

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Ранее Головин сделал две голевые передачи на своих партнёров, которые принесли "Монако" победу над "Брестом" со счётом 2:0.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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