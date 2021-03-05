Болельщики признали Головина лучшим футболистом "Монако"
В феврале россиянин забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.
Фото © ФК "Монако"
Российский полузащитник Александр Головин признан болельщиками лучшим футболистом "Монако" по итогам февраля. Об этом сообщается на сайте клуба.
Футболист набрал 37% голосов и обогнал чилийского защитника Гильермо Марипана. В феврале Головин принял участие в пяти матчах. В них он забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.
Ранее Головин сделал две голевые передачи на своих партнёров, которые принесли "Монако" победу над "Брестом" со счётом 2:0.
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