Украинец после семейной ссоры разбил десяток машин, окна банков и магазина — видео

Житель города Сумы на северо-востоке Украины, сильно разозлившись после семейной ссоры, вышел во двор и принялся крушить всё, что попадалось ему на глаза. Он повредил не менее десяти автомобилей, разбил окна банков и магазина. Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН.

Дебошира зафиксировали камеры видеонаблюдения. На этих кадрах видно, что разъярённый мужчина бьёт ногами боковые зеркала машин. После этого 32-летний злоумышленник перешёл на здания, разбив камнями окна в трёх банках и витрину одного из магазинов. Его дебош продолжался около 40 минут.

Правоохранители задержали нарушителя по описаниям прохожих. Проведённое медосвидетельствование показало, что мужчина был абсолютно трезв. В отделе полиции он сознался в содеянном, однако ясно рассказать о причинах своего поступка не смог. Позднее задержанный уточнил, что у него сдали нервы после семейной ссоры.

"Мужчина объяснил свои действия тем, что у него проблемы в семье. Он был очень раздражён и обеспокоен, поэтому, когда вышел на улицу, начал крушить всё вокруг", — отметил спикер полиции Сумской области Владимир Крупецких.

В отношении него заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Нарушителю грозит до трёх лет тюрьмы с возмещением убытков.

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