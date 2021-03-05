В Японском море загорелось российское рыболовецкое судно

В Японском море загорелось рыболовецкое судно "Витим". Экипаж готовится к эвакуации, туда направлены спасатели. Об этом сообщили в приморском главке МЧС РФ.

"6 марта в 07:00 (00:00 мск. — Прим. ред.) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю от дежурного ВМСКЦ поступило сообщение о том, что в 12 милях на траверзе острова Аскольд (Японское море) горит рыболовецкое судно "Витим", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пожар начался в рыбном цехе. Экипаж, а это 30 человек, готовится к эвакуации с судна. На помощь направлен спасательный буксир "Спасатель Заборщиков". Готовят ещё один — "Лазурит".

Оповещение о ЧП направлено всем судам в районе. Туда уже идут рыболовное судно "Ультимат" и теплоход Ocean Pride 1. Готовится к вылету Ми-8 с группой спасателей.

А у берегов Турции ранее затонул сухогруз "Арвин" с украинско-российским экипажем на борту. Погибло несколько членов экипажа.

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