Байден допустил обновление своих полномочий по применению армии за рубежом
Фото © Pixabay
Президент США Джо Байден готов к открытому разговору о том, какими должны быть полномочия лидера Штатов по нанесению ударов за рубежом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По её словам, Байден согласен, что полномочия на такое использование военной силы существуют уже 20 лет и давно пришло время их обновить.
"Со стороны президента есть открытость к разговору о том, как конкретно должны выглядеть масштабы и рамки полномочий американского лидера в этой сфере. Мы хотим вести эти дискуссии, и, конечно, они уже идут, по большей части в частном формате с законодателями", — добавила пресс-секретарь.
Вместе с тем, с точки зрения американского законодательства, по мнению Белого дома, приказы на удары военных сил США по Сирии были отданы легально.
"Мы уверены в наличии полномочий для этого удара с точки зрения закона", — сказала Псаки.
Пентагон также поддерживает обновление политики использования военной силы в других государствах.
В ночь на 26 февраля США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам в Сирии, связанным с иранским ополчением. Во время удара погибло несколько человек. В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов.
Выбор редакции
Байден продлил санкции против Ирана ещё на год
Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине
Украинец после семейной ссоры разбил десяток машин, окна банков и магазина — видео
Учёные обнаружили неизвестный слой внутри ядра Земли
С горящего в Японском море российского судна эвакуировали весь экипаж
Комментариев: 0