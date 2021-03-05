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Байден допустил обновление своих полномочий по применению армии за рубежом

5 марта 2021, 23:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент США Джо Байден готов к открытому разговору о том, какими должны быть полномочия лидера Штатов по нанесению ударов за рубежом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, Байден согласен, что полномочия на такое использование военной силы существуют уже 20 лет и давно пришло время их обновить.

"Со стороны президента есть открытость к разговору о том, как конкретно должны выглядеть масштабы и рамки полномочий американского лидера в этой сфере. Мы хотим вести эти дискуссии, и, конечно, они уже идут, по большей части в частном формате с законодателями", — добавила пресс-секретарь.

Вместе с тем, с точки зрения американского законодательства, по мнению Белого дома, приказы на удары военных сил США по Сирии были отданы легально.

"Мы уверены в наличии полномочий для этого удара с точки зрения закона", — сказала Псаки.

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Пентагон также поддерживает обновление политики использования военной силы в других государствах.

В ночь на 26 февраля США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам в Сирии, связанным с иранским ополчением. Во время удара погибло несколько человек. В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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