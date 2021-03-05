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В офисе Зеленского поддержали санкции США против Коломойского

Официальный Киев заявил о намерении преодолеть олигархическую систему.

5 марта 2021, 23:35
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Власти Украины благодарны каждому партнёру за поддержку в борьбе с олигархами в Незалежной. Об этом говорится в сообщении офиса президента страны Владимира Зеленского в "Фейсбуке".

"Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, стремление к которой прописано не только в конституции, но прежде всего поддерживается в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи", — уточнили в офисе главы государства.

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Там также заявили, что за два года на посту президента Зеленский сделал для деолигархизации "в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов".

"Украина благодарна каждому партнёру за поддержку на этом пути", — добавили в офисе главы государства.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского по обвинению в коррупции.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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