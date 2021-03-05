СМИ: Самолёт "Открытого неба" совершил первый полёт в новой роли

Российский самолёт Ту-214ОН, построенный для участия в наблюдательных миссиях Договора по открытому небу, совершил первый полёт в новом качестве разведчика. Об этом со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщает РИА "Новости".

"Один из самолётов-наблюдателей Ту-214ОН выполнил в четверг с военного аэродрома под Таганрогом наблюдательно-разведывательный полёт вдоль побережий Краснодарского края и Крыма", — сказал источник.

Целью же полёта стала проверка маскировки и защищённости военных объектов, частей и соединений на побережьях. Кроме того, воздушное судно протестировало способность региональной системы ПВО засекать цели в режиме пассивной локации. Ещё одной задачей миссии стала оценка работы установленного на борту наблюдательного оборудования.

Весь полёт, проводившийся на первом Ту-214ОН, построенном в 2011 году, продолжался более трёх часов. Сейчас самолёт вернулся в Москву.

Напомним, Договор об открытом небе был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ позволял странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства, но в конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты намерены выйти из договора из-за якобы имевших место "неоднократных нарушений" со стороны России. В итоге 22 ноября прошлого года Америка окончательно вышла из него. А 15 января 2021 года МИД РФ сообщил, что Россия запускает процедуру выхода из Договора по открытому небу. Российские самолёты решили переделать под разведывательные цели.

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