Няня рассказала о странной просьбе детей Илона Маска

Американская няня Аи Ямато рассказала в "Тиктоке" о детях бизнесмена Илона Маска, за которыми ей довелось когда-то присматривать. Об этом сообщает Unilad.

По её словам, однажды у детей в семье, с которой она сотрудничала, гостили их друзья — три мальчика-близнеца, которых звали Кай, Саксон и Дэмиан. Только спустя время няня узнала, что это были сыновья главы компаний Tesla и SpaceX. Большую часть времени дети играли в Mario Kart и развлекались в бассейне.

Как указала Ямато, близнецы оказались очень вежливыми и воспитанными. Её немного смутило, что они попросили еду из Whole Foods (сеть дорогих супермаркетов, предлагающая продукты для здорового питания). Няня сочла эту просьбу странной, поскольку в таком возрасте дети редко заботятся о своём здоровье.

Стоит отметить, что у Илона Маска и его бывшей жены Джастин Уилсон пятеро детей: 17-летние близнецы Гриффин и Ксавье, родившиеся в 2004 году, и тройня (Кай, Саксон и Дэмиан), родившаяся в 2006 году. Матерью шестого ребёнка миллиардера стала певица Граймс. Малыш появился на свет в 2020 году и получил имя XÆA-XII.

Ранее сообщалось, что Илон Маск объявил о создании нового города в Техасе.

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