Пойман фотограф, пять лет снимавший порно с малышами в детсаду

В Киевской области задержали 49-летнего мужчину, который подозревается в производстве порноконтента с участием малышей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры на своей странице в "Фейсбуке".

По версии следствия, занимался этим фотограф с 2016 года. За это время извращенец успел вовлечь в преступный бизнес 50 малолетних.

"Он выдал себя за профессионального фотографа и под предлогом съёмок внедрился к руководству и воспитателям одного из дошкольных учреждений района. Мужчина оставался с детьми один на один в отдельной комнате, а потом склонял их к съёмкам порнографического характера", — говорится в сообщении надзорного органа.

Порнографическую продукцию с участием малолетних мужчина распространял через Интернет. Сейчас он находится под стражей.

Ранее в Госдуме предложили вернуть высшую меру наказания для педофилов.

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