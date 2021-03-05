Пойман фотограф, пять лет снимавший порно с малышами в детсаду
Прикрывался он съёмкой праздников.
Фото © Пресс-служба Киевской областной прокуратуры
В Киевской области задержали 49-летнего мужчину, который подозревается в производстве порноконтента с участием малышей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры на своей странице в "Фейсбуке".
По версии следствия, занимался этим фотограф с 2016 года. За это время извращенец успел вовлечь в преступный бизнес 50 малолетних.
"Он выдал себя за профессионального фотографа и под предлогом съёмок внедрился к руководству и воспитателям одного из дошкольных учреждений района. Мужчина оставался с детьми один на один в отдельной комнате, а потом склонял их к съёмкам порнографического характера", — говорится в сообщении надзорного органа.
Порнографическую продукцию с участием малолетних мужчина распространял через Интернет. Сейчас он находится под стражей.
Ранее в Госдуме предложили вернуть высшую меру наказания для педофилов.
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