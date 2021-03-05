Пьяный водитель насмерть сбил подростка под Белгородом и сбежал
Он был на чужой машине, хотя за руль вообще не имел права садиться.
Фото © Pixabay
В селе Щетиновка Белгородского района 15-летний подросток попал под колёса автомобиля ВАЗ-2105. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.
"Водитель оставил место ДТП. Мальчик от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Водитель найден. Выяснилось, что мужчина 1991 года рождения был пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и был лишён водительских прав.
А в Улан-Удэ ранее пьяный лихач сбил насмерть двух подростков на пешеходном переходе.
Выбор редакции
Украинский политолог на примере Белгорода и Харькова объяснил пророссийские настроения
В Приморье столкнулись 15 машин, в том числе две скорые
Бывших узниц концлагерей поздравили с 8 Марта персональными концертами — видео
СМИ: Самолёт "Открытого неба" совершил первый полёт в новой роли
Няня рассказала о странной просьбе детей Илона Маска
Комментариев: 0