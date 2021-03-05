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Пьяный водитель насмерть сбил подростка под Белгородом и сбежал

Он был на чужой машине, хотя за руль вообще не имел права садиться.

5 марта 2021, 22:52

Фото © Pixabay

В селе Щетиновка Белгородского района 15-летний подросток попал под колёса автомобиля ВАЗ-2105. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

"Водитель оставил место ДТП. Мальчик от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

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Водитель найден. Выяснилось, что мужчина 1991 года рождения был пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и был лишён водительских прав.

А в Улан-Удэ ранее пьяный лихач сбил насмерть двух подростков на пешеходном переходе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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