Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россия выходит из соглашения с США по утилизации оружейного урана

Оно было заключено ещё в девяностых, но фактически не действовало уже много лет.

5 марта 2021, 22:30
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Россия выходит из соглашения российско-американского проекта ВОУ-НОУ об утилизации оружейного урана, которое регулировало поставки гексафторида урана из Соединённых Штатов. Такое распоряжение Правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Росатому совместно с МИД России дано поручение уведомить коллег из США о принятом решении.

Иран обогатил уран до "оружейного" уровня

Иран обогатил уран до "оружейного" уровня

Соглашение от 1999 года регулировало поставки гексафторида урана из Штатов, это вещество необходимо для производства топлива для атомных станций.

Напомним, в 1993 году между Москвой и Вашингтоном было подписано соглашение ВОУ-НОУ, согласно которому РФ перерабатывала высокообогащённый оружейный уран в низкообогащённый, который подходит для АЭС, и отправляла его в Штаты. Всего предусматривалась переработка 500 тонн оружейного урана. Соглашение ВОУ-НОУ не действует с 2013 года.

Байден отверг идею снятия санкций для возвращения Ирана за стол переговоров по ядерной сделке

Байден отверг идею снятия санкций для возвращения Ирана за стол переговоров по ядерной сделке

Ранее генерал США признал отставание американского ядерного арсенала от российского.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1