Россия выходит из соглашения с США по утилизации оружейного урана

Россия выходит из соглашения российско-американского проекта ВОУ-НОУ об утилизации оружейного урана, которое регулировало поставки гексафторида урана из Соединённых Штатов. Такое распоряжение Правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Соглашение от 1999 года регулировало поставки гексафторида урана из Штатов, это вещество необходимо для производства топлива для атомных станций.

Напомним, в 1993 году между Москвой и Вашингтоном было подписано соглашение ВОУ-НОУ, согласно которому РФ перерабатывала высокообогащённый оружейный уран в низкообогащённый, который подходит для АЭС, и отправляла его в Штаты. Всего предусматривалась переработка 500 тонн оружейного урана. Соглашение ВОУ-НОУ не действует с 2013 года.