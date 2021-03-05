Россия выходит из соглашения с США по утилизации оружейного урана
Оно было заключено ещё в девяностых, но фактически не действовало уже много лет.
Фото © ТАСС / Zuma
Россия выходит из соглашения российско-американского проекта ВОУ-НОУ об утилизации оружейного урана, которое регулировало поставки гексафторида урана из Соединённых Штатов. Такое распоряжение Правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
Росатому совместно с МИД России дано поручение уведомить коллег из США о принятом решении.
Соглашение от 1999 года регулировало поставки гексафторида урана из Штатов, это вещество необходимо для производства топлива для атомных станций.
Напомним, в 1993 году между Москвой и Вашингтоном было подписано соглашение ВОУ-НОУ, согласно которому РФ перерабатывала высокообогащённый оружейный уран в низкообогащённый, который подходит для АЭС, и отправляла его в Штаты. Всего предусматривалась переработка 500 тонн оружейного урана. Соглашение ВОУ-НОУ не действует с 2013 года.
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