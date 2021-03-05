Росстат назвал убыточные отрасли в 2020 году

Доля убыточных организаций по итогам 2020 года в России составила 29,4%, увеличившись на 2,9% по сравнению с предыдущим временным отрезком. Об этом свидетельствуют оперативные данные Росстата, основанные на ежеквартальной бухгалтерской отчётности.

Совокупный убыток таких организаций составил 5,3 триллиона рублей. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

В прошедшем году ухудшение финансовых результатов показали сухопутный и трубопроводный транспорт (минус 72,7%), а также оптовая торговля (минус 69,5%).

Убыток сложился в таких отраслях, как добыча угля (минус 37,6 млрд рублей), распределение газа (минус 79,2 млрд рублей), производство пара и горячей воды (минус 135,3 млрд рублей), междугородные и международные пассажирские перевозки по железной дороге (минус 40,1 млрд рублей) и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (минус 56,2 млрд рублей).

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) средних и крупных предприятий по итогам 2020 года составил 12,42 триллиона рублей, что ниже на 3,8 трлн рублей (23,5%) по сравнению с 2019-м.

Ранее Лайф сообщал, что пандемия коронавируса привела к резкому росту стоимости авиаперелётов в России.

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