В жуткой аварии с микроавтобусом и грузовиком в Египте погибло 18 человек

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Египте погибло не менее 18 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает портал Akhbar el-Youm.

Уточняется, что авария произошла около туннеля на трассе между провинциями Гиза и Бени-Суэйф. После столкновения транспортные средства вылетели с дороги на пустынную местность, при этом грузовик опрокинулся.

В ДТП получили различные травмы ещё пять человек, их немедленно доставили в больницу. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, в феврале в Египте попал в аварию автобус с российскими туристами.

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