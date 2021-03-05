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В жуткой аварии с микроавтобусом и грузовиком в Египте погибло 18 человек

Ещё около пяти пострадавших находятся в больнице.

5 марта 2021, 22:02
<p>Фото © <a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3284127/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%B5%D9%88%D8%B1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Akhbar el-Youm</a>.</p>

Фото © Akhbar el-Youm.

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Египте погибло не менее 18 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает портал Akhbar el-Youm.

Уточняется, что авария произошла около туннеля на трассе между провинциями Гиза и Бени-Суэйф. После столкновения транспортные средства вылетели с дороги на пустынную местность, при этом грузовик опрокинулся.

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В ДТП получили различные травмы ещё пять человек, их немедленно доставили в больницу. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, в феврале в Египте попал в аварию автобус с российскими туристами.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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