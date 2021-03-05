Фанатам вселенной Гарри Поттера намекнули на возможность выхода нового фильма
К примеру, это может быть экранизация недавней пьесы.
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Гендиректор компании WarnerMedia Джейсон Килар на конференции инвесторов намекнул на подготовку ещё одной кинокартины по книгам Джоан Роулинг, пишет HollyWood Reporter. СМИ предполагают, что это будет экранизация пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя".
"Есть такая штука, как Гарри Поттер, одна из любимейших франшиз. И мы невероятно благодарны возможности сотрудничать с Джоан Роулинг, так что тут есть ещё много радости и потенциала", — заявил Килар.
Однако, о каком конкретно проекте идёт речь, менеджер не уточнил.
Ранее стриминговая платформа HBO Max и киностудия Warner Bros. начали вести переговоры с Джоан Роулинг касательно запуска съёмок сериала, посвящённого волшебнику Гарри Поттеру.
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