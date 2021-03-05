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Фанатам вселенной Гарри Поттера намекнули на возможность выхода нового фильма

К примеру, это может быть экранизация недавней пьесы.

5 марта 2021, 22:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Гендиректор компании WarnerMedia Джейсон Килар на конференции инвесторов намекнул на подготовку ещё одной кинокартины по книгам Джоан Роулинг, пишет HollyWood Reporter. СМИ предполагают, что это будет экранизация пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя".

"Есть такая штука, как Гарри Поттер, одна из любимейших франшиз. И мы невероятно благодарны возможности сотрудничать с Джоан Роулинг, так что тут есть ещё много радости и потенциала", — заявил Килар.

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Однако, о каком конкретно проекте идёт речь, менеджер не уточнил.

Ранее стриминговая платформа HBO Max и киностудия Warner Bros. начали вести переговоры с Джоан Роулинг касательно запуска съёмок сериала, посвящённого волшебнику Гарри Поттеру.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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