Фанатам вселенной Гарри Поттера намекнули на возможность выхода нового фильма

Гендиректор компании WarnerMedia Джейсон Килар на конференции инвесторов намекнул на подготовку ещё одной кинокартины по книгам Джоан Роулинг, пишет HollyWood Reporter. СМИ предполагают, что это будет экранизация пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя".

"Есть такая штука, как Гарри Поттер, одна из любимейших франшиз. И мы невероятно благодарны возможности сотрудничать с Джоан Роулинг, так что тут есть ещё много радости и потенциала", — заявил Килар.