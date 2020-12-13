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Редкое издание первой книги о Гарри Поттере продали с аукциона за 90 тысяч долларов

На момент покупки оно стоило почти в шесть тысяч раз меньше.

13 декабря 2020, 21:15

Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продано на аукционе за 68 тысяч фунтов стерлингов — около 90 тысяч долларов. Об этом сообщает Би-би-си.

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Книга была среди 500 экземпляров в твёрдом переплёте, напечатанных в 1997 году: 300 из них пошло в школы и библиотеки, а 200 — в магазины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно данное обстоятельство и делает конкретно эту копию ценной для коллекционеров, ведь на ней отсутствует библиотечный штамп. С момента покупки книги её стоимость выросла примерно в шесть тысяч раз, первоначально она составляла 10,99 фунта стерлингов — менее 15 долларов.

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Известно, что иск выдвинут за инцидент, произошедший три года назад.

Помимо этого на аукционе также был продан ещё один экземпляр из первого издания о Гарри Поттере, но его оценили несколько скромнее — в 50 тысяч фунтов стерлингов (около 60 тысяч долларов). Ранее за 17,5 тысячи фунтов стерлингов (около 23 тысяч долларов) был продан экспонат со штампом из библиотеки.

Одной из главных отличительных черт конкретно этой партии книг является тот факт, что на их страницах и обложке можно встретить ошибки, а имя автора указано не полностью, а просто Джоан.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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