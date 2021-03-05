Профессор сравнил российскую пенсию с тремя видами китайской

На сегодняшний день в Китае существует три вида пенсий, самая распространённая из них похожа на российскую страховую. Об этом рассказал доктор исторических наук, руководитель Школы востоковедения НИУ "Высшая школа экономики" Алексей Маслов. Он уточнил, что в Китае есть городская, сельская и пенсия для госчиновников.

"С одной стороны, она формируется из взносов сотрудника в виде отчислений в размере 3% от зарплаты, с другой — почти 10% от зарплаты направляет в пенсионный фонд компания", — приводит слова Алексея Маслова МК.

Минимальное пособие в размере 600–700 юаней (6,8–7,9 тыс. рублей) получают крестьяне без специального дохода, а также безработные. Однако в некоторых местах такие выплаты доходят до 1200 юаней (13,6 тыс. рублей). Госслужащие находятся в привилегированном положении. Так, чиновник первого звена получает около 3,5 тыс. юаней (почти 40 тысяч рублей). Чтобы дослужиться до пенсии в Китае, человек должен проработать более 15 лет.

В ближайшие годы пенсионный возраст в Китае будет повышаться после объявленной властями реформы. Эксперты полагают, что повышение пенсионного возраста не только поможет смягчить проблему с пенсионными долгами в некоторых районах республики, но и снимет нагрузку с детей, которые должны содержать своих престарелых родителей.

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