Американский ровер Perseverance начал двигаться по Марсу

Американский марсоход Perseverance совершил свою первую тестовую поездку по планете. Об этом говорится в официальном твиттер-аккаунте аппарата.

"Я уже двигаюсь! Только что прошёл мой первый тест-драйв на Марсе, пройдено около 16 футов (5 метров). Вы смотрите на самое начало следов от моих колёс. Ещё многое предстоит сделать", — написано в сообщении.

В NASA говорят, что в дальнейшем марсоход будет осуществлять регулярные поездки на "работу" длиной 656 футов (200 метров) или более.

"Шестиколёсный привод ровера сработал великолепно. Теперь мы уверены, что наша приводная система хороша в движении, способна доставить нас туда, куда приведёт наука в течение следующих двух лет", — говорит инженер испытательного стенда Лаборатории реактивного движения NASA Анаис Зарифян.

В конце февраля на сайте Европейского космического агентства был опубликован снимок места посадки ровера Perseverance. Фото сделал российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter.

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