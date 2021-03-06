С горящего в Японском море российского судна эвакуировали весь экипаж

Все 30 членов экипажа российского рыболовного судна "Витим", которое загорелось в Японском море, спасены. Как стало известно Лайфу, их приняло подоспевшее к месту ЧП судно "Алчан". Пострадавших нет.

Ранее в МЧС сообщали, что пожар начался на судне в рыбном цехе. На помощь был направлен один спасательный буксир, другой готовили к этому. Также было решено задействовать вертолёт.