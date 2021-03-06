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С горящего в Японском море российского судна эвакуировали весь экипаж

К месту ЧП быстро подоспело другое судно.

6 марта 2021, 00:06
<p>Фото © marinetraffic.com</p>

Фото © marinetraffic.com

Все 30 членов экипажа российского рыболовного судна "Витим", которое загорелось в Японском море, спасены. Как стало известно Лайфу, их приняло подоспевшее к месту ЧП судно "Алчан". Пострадавших нет.

Ранее в МЧС сообщали, что пожар начался на судне в рыбном цехе. На помощь был направлен один спасательный буксир, другой готовили к этому. Также было решено задействовать вертолёт.

"Судно переломлено! Тонем!" Появилось видео крушения сухогруза с россиянами у берегов Турции

"Судно переломлено! Тонем!" Появилось видео крушения сухогруза с россиянами у берегов Турции

А у берегов Турции ранее затонул сухогруз "Арвин" с украинско-российским экипажем на борту. Погибло несколько членов экипажа.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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