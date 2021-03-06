С горящего в Японском море российского судна эвакуировали весь экипаж
К месту ЧП быстро подоспело другое судно.
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Все 30 членов экипажа российского рыболовного судна "Витим", которое загорелось в Японском море, спасены. Как стало известно Лайфу, их приняло подоспевшее к месту ЧП судно "Алчан". Пострадавших нет.
Ранее в МЧС сообщали, что пожар начался на судне в рыбном цехе. На помощь был направлен один спасательный буксир, другой готовили к этому. Также было решено задействовать вертолёт.
А у берегов Турции ранее затонул сухогруз "Арвин" с украинско-российским экипажем на борту. Погибло несколько членов экипажа.
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