Актёр из "Стиляг" рассказал, как тяжело в детстве пережил смерть мамы
Она ушла молодой. Хоронили женщину в закрытом гробу.
Фото © Instagram / anton_shagin
Российский актёр Антон Шагин, звезда фильма "Стиляги", лишился матери в 14 лет. Об этом он рассказал в передаче "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".
"Гроб не открывали, чтобы никого не шокировать. Как говорил дедушка, на теле мамы были синяки. Поэтому я её не видел умершей", — поделился обстоятельствами похорон матери Шагин.
Он "очень сложно переживал смерть мамы". Мальчик был предоставлен самому себе. Дед и бабушка пытались создать уют в доме. Жили бедно. Дед за работу плотником зарплату получал продуктами.
"Запомнил маму очень искренней и счастливой. Ей было всего 32 года, она была молодой и достаточно привлекательной", — рассказал актёр.
Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась со своими читателями в "Инстаграме" рассказом о родителях. Она показала снимок с матерью и отцом, сидящим в инвалидном кресле.
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