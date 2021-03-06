Актёр из "Стиляг" рассказал, как тяжело в детстве пережил смерть мамы

Российский актёр Антон Шагин, звезда фильма "Стиляги", лишился матери в 14 лет. Об этом он рассказал в передаче "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

"Гроб не открывали, чтобы никого не шокировать. Как говорил дедушка, на теле мамы были синяки. Поэтому я её не видел умершей", — поделился обстоятельствами похорон матери Шагин.

Он "очень сложно переживал смерть мамы". Мальчик был предоставлен самому себе. Дед и бабушка пытались создать уют в доме. Жили бедно. Дед за работу плотником зарплату получал продуктами.

"Запомнил маму очень искренней и счастливой. Ей было всего 32 года, она была молодой и достаточно привлекательной", — рассказал актёр.

Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась со своими читателями в "Инстаграме" рассказом о родителях. Она показала снимок с матерью и отцом, сидящим в инвалидном кресле.

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