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Актёр из "Стиляг" рассказал, как тяжело в детстве пережил смерть мамы

Она ушла молодой. Хоронили женщину в закрытом гробу.

6 марта 2021, 03:43
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/anton_shagin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anton_shagin</a></u></p>

Фото © Instagram / anton_shagin

Российский актёр Антон Шагин, звезда фильма "Стиляги", лишился матери в 14 лет. Об этом он рассказал в передаче "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

"Гроб не открывали, чтобы никого не шокировать. Как говорил дедушка, на теле мамы были синяки. Поэтому я её не видел умершей", — поделился обстоятельствами похорон матери Шагин.

Он "очень сложно переживал смерть мамы". Мальчик был предоставлен самому себе. Дед и бабушка пытались создать уют в доме. Жили бедно. Дед за работу плотником зарплату получал продуктами.

Звезда фильма "Стиляги" приехала в Казахстан искать своего деда

Звезда фильма "Стиляги" приехала в Казахстан искать своего деда

"Запомнил маму очень искренней и счастливой. Ей было всего 32 года, она была молодой и достаточно привлекательной", — рассказал актёр.

Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась со своими читателями в "Инстаграме" рассказом о родителях. Она показала снимок с матерью и отцом, сидящим в инвалидном кресле.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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