Россиянам рассказали, как реагировать на попытки навязать им что-нибудь по телефону

Маркетолог дал советы, как вести себя, когда кто-либо навязчиво пытается продать вам нечто по телефону. Своими рекомендациями Николай Григорьев поделился в интервью радио Sputnik.

Специалист советует просто обрывать разговор, если предлагаемый товар вам не нужен. Если же начинаете разговаривать и объяснять, что вам нужно или не нужно, то автоматически подвергаете себя риску.

"Если вам звонят, то вы сразу просите звонящего представиться. Если человек начинает юлить, то надо ещё раз узнать у звонящего, кто он, откуда и по какому вопросу. Если продолжают крутить, то вы вешаете трубку. Если человек сознаётся и пытается вам что-то продать, то вы кладёте трубку", — советует Григорьев.

Если окажется, что предлагаемый товар (услуга) необходим, прежде чем согласиться на покупку, нужно проанализировать рынок и оценить, будет ли сделка выгодной.

"Желательно при этом сразу не соглашаться и посмотреть в Интернете цены и сравнить предложения", — посоветовал Николай Григорьев.

Маркетолог отмечает, что наиболее уязвимы к тактике холодных звонков пожилые люди. Поэтому стоит сказать своим родным и близким, находящимся в зоне риска, чтобы при подобном общении они информировали звонящих, что у них вопросами покупок занимается сын или дочь, и давали их номер телефона.

Другой эксперт назвал очень опасное приложение, которое нужно срочно удалить из телефона.

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