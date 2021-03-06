Американец попытался застрелить полицейских, но получил пулю сам — видео
Злоумышленник выжил и из больницы отправится за решётку.
Американец попытался застрелить полицейских, но получил пулю сам. Видео © Twitter / Bill Bratton
Житель города Мейсон, штат Огайо, попытался застрелить полицейских, постучавшихся в его дверь, однако сам был тяжело ранен. Инцидент попал в объектив камеры, встроенной в ручку двери, передаёт местный телеканал Fox19.
На кадрах видно, как правоохранители подходят к двери, стучат — и спустя непродолжительное время из неё показывается пистолет. Мужчина делает несколько выстрелов по помощнику шерифа Саре Вач. Женщине удалось увернуться от пуль, после чего она открыла ответный огонь и попала в мужчину.
Отмечается, что инцидент произошёл ещё 15 февраля. 56-летний Лэнс Раньон пока в больнице. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство и преступном нападении.
Ранее Лайф сообщал, что в городе Кеннет, штат Миссури, неизвестный расстрелял посетителей дома ветеранов, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения.
Выбор редакции
СМИ: Из-за уязвимости ПО Microsoft оказались под угрозой десятки тысяч компаний
Москвич получил пулю в глаз от приятеля и прожил с ней 17 лет
Porsche запустила в продажу электровелосипеды по цене Lada Vesta
Учёные разработали киберсетчатку, способную вернуть зрение слепым
Николас Кейдж женился в пятый раз, теперь на 26-летней
Комментариев: 0