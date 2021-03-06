Американец попытался застрелить полицейских, но получил пулю сам. Видео © Twitter / Bill Bratton

Житель города Мейсон, штат Огайо, попытался застрелить полицейских, постучавшихся в его дверь, однако сам был тяжело ранен. Инцидент попал в объектив камеры, встроенной в ручку двери, передаёт местный телеканал Fox19.

На кадрах видно, как правоохранители подходят к двери, стучат — и спустя непродолжительное время из неё показывается пистолет. Мужчина делает несколько выстрелов по помощнику шерифа Саре Вач. Женщине удалось увернуться от пуль, после чего она открыла ответный огонь и попала в мужчину.





Отмечается, что инцидент произошёл ещё 15 февраля. 56-летний Лэнс Раньон пока в больнице. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство и преступном нападении.

Ранее Лайф сообщал, что в городе Кеннет, штат Миссури, неизвестный расстрелял посетителей дома ветеранов, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения.

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