Дюжев рассказал о сердечном приступе у Безрукова на сцене
Он посетовал, что коллега порой не обращает внимание на своё здоровье.
Сергей Безруков. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
У российского актера Сергея Безрукова на сцене случился сердечный приступ. Об этом в эфире программы «Мой герой» на канале ТВЦ сообщил актер Дмитрий Дюжев.
"Как он умеет играть, переживать на сцене! Равных ему еще не встречал. Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается", – поделился Дюжев.
Безруков, в свою очередь, не опровергает слова актера.
"Театр — это состояние души и некое сумасшествие. Мы с коллегами живем этим искусством", – говорит он.
Ранее Лайф рассказывал, какие роли никогда бы не сыграл актер Сергей Безруков.
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