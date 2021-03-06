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Дюжев рассказал о сердечном приступе у Безрукова на сцене

Он посетовал, что коллега порой не обращает внимание на своё здоровье.

6 марта 2021, 05:05
<p>Сергей Безруков. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев</p>

Сергей Безруков. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

У российского актера Сергея Безрукова на сцене случился сердечный приступ. Об этом в эфире программы «Мой герой» на канале ТВЦ сообщил актер Дмитрий Дюжев.

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"Как он умеет играть, переживать на сцене! Равных ему еще не встречал. Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается", – поделился Дюжев.

Безруков, в свою очередь, не опровергает слова актера.

"Театр — это состояние души и некое сумасшествие. Мы с коллегами живем этим искусством", – говорит он.

Ранее Лайф рассказывал, какие роли никогда бы не сыграл актер Сергей Безруков.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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