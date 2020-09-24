"Это уже отвратительно". Безруков рассказал, почему невозможно снять новую "Бригаду"

Актёр Сергей Безруков рассказал, что продолжения сериала "Бригада" не будет, более того, оно не нужно. Об этом он заявил в беседе с "Известиями".

— Это не то что скучно, это уже отвратительно — мне 47 лет, а я всё буду Саша Белый? Нам не нужно продолжение "Бригады". Есть первое впечатление, не надо его портить, — сказал он.

Безруков отметил, что роль "крёстного отца" Саши Белого, полученная в 27 лет, тешила его честолюбие. На данный момент он сыграл уже большое количество персонажей: участкового, Витю Сумрака, Есенина, Иешуа, Высоцкого и других. Актёр отметил, что ему интересно экспериментировать и пробовать что-то новое и ему непонятно, "зачем ещё раз нырять в прошлое".

— Помню, когда мы снимали "Есенина" в Ярославле, кто-то зашёл в уборную и нацарапал на стене: "Саша Белый теперь Есенин". Этим, я считаю, всё сказано, — поделился артист.