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"Это уже отвратительно". Безруков рассказал, почему невозможно снять новую "Бригаду"

Актёр отметил, что давно перерос персонажа Саши Белого и не понимает, зачем вновь "нырять в прошлое".

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Сергей Безруков. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актёр Сергей Безруков рассказал, что продолжения сериала "Бригада" не будет, более того, оно не нужно. Об этом он заявил в беседе с "Известиями".

Это не то что скучно, это уже отвратительно — мне 47 лет, а я всё буду Саша Белый? Нам не нужно продолжение "Бригады". Есть первое впечатление, не надо его портить, — сказал он.

Безруков отметил, что роль "крёстного отца" Саши Белого, полученная в 27 лет, тешила его честолюбие. На данный момент он сыграл уже большое количество персонажей: участкового, Витю Сумрака, Есенина, Иешуа, Высоцкого и других. Актёр отметил, что ему интересно экспериментировать и пробовать что-то новое и ему непонятно, "зачем ещё раз нырять в прошлое".

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Первое время на съёмочной площадке актёры культового сериала не могли играть любовные сцены.

Помню, когда мы снимали "Есенина" в Ярославле, кто-то зашёл в уборную и нацарапал на стене: "Саша Белый теперь Есенин". Этим, я считаю, всё сказано, — поделился артист.

Ранее Безруков показал редкие фото со съёмочной площадки легендарного сериала "Бригада", отметив, что это действительно классное кино.

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