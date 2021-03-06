Учёные разработали киберсетчатку, способную вернуть зрение слепым
Она должна передавать сигналы от специальных очков в мозг.
Фото © Pixabay
С помощью новой разработки швейцарских учёных слепые могут обрести искусственное зрение. Как сообщает научный журнал Communications Materials, предложенная ими киберсетчатка имеет такое разрешение, при котором изображение не рассыпается на части, пациент может отличить одну точку от другой.
Разработка представляет собой набор из сверхтонких титановых электродов, которые можно имплантировать в сетчатку. Электроды передают сигналы от специальных очков, в которые встроен микрокомпьютер и цифровая камера.
Фото © nature.com
Разработку проверили пока только на мышах, но в ближайшее время планируют перейти к клиническим испытаниям на людях.
Напомним, что в начале февраля в Британии был выявлен случай полной потери зрения после коронавирусной инфекции.
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