В Оренбургской области загорелся мясокомбинат

Пожар произошёл на мясокомбинате в Оренбургской области. Пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение крыши склада. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"На Новотроицком мясокомбинате произошло возгорание производственного цеха по хранению мяса и его переработке. На место были направлены силы и средства по рангу пожара №2. По прибытию на место пожара происходило горение данного цеха на общей площади 3 000 кв м. На пожаре работает 9 единиц техники с привлечением ООО "Промгазсервис", подразделений Орска и Новотроицка", — сообщает региональное МЧС.