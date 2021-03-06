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В Оренбургской области загорелся мясокомбинат

Огонь распространился на площадь до трёх тысяч квадратных метров.

6 марта 2021, 06:41
<p>Фото © ГУ МЧС по Оренбургской области</p>

Фото © ГУ МЧС по Оренбургской области

Пожар произошёл на мясокомбинате в Оренбургской области. Пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение крыши склада. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"На Новотроицком мясокомбинате произошло возгорание производственного цеха по хранению мяса и его переработке. На место были направлены силы и средства по рангу пожара №2. По прибытию на место пожара происходило горение данного цеха на общей площади 3 000 кв м. На пожаре работает 9 единиц техники с привлечением ООО "Промгазсервис", подразделений Орска и Новотроицка", — сообщает региональное МЧС.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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