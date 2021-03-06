В Пензе пожар охватил огромный ангар
Сбить пламя пытаются десятки сотрудников МЧС.
Фото © ГУ МЧС по Пензенской области
В Пензе на улице 40 лет Октября загорелся ангар из сэндвич-панелей. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Пензенской области.
Сообщение о возгорании поступило в 1:27 мск. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Установлено, что площадь пожара составляет 3500 квадратных метров.
Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают 48 человек и 12 единиц техники.
Ранее Лайф сообщал, что один человек пострадал в результате мощного взрыва самогонного аппарата, который разнёс квартиру в Екатеринбурге.
Выбор редакции
В Подмосковье ангар загорелся на площади в полторы тысячи квадратов — видео
Шесть человек пострадали в Пензе после хлопка газа и пожара в пекарне
Россиянин попытался вернуть возлюбленную, рассылая её интимное видео
Российские учёные обнаружили новую элементарную частицу
Премьер Словакии резко отреагировал на призыв отказаться от российской вакцины "Спутник V"
Комментариев: 0