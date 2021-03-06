В Пензе пожар охватил огромный ангар

В Пензе на улице 40 лет Октября загорелся ангар из сэндвич-панелей. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

Сообщение о возгорании поступило в 1:27 мск. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Установлено, что площадь пожара составляет 3500 квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают 48 человек и 12 единиц техники.

Ранее Лайф сообщал, что один человек пострадал в результате мощного взрыва самогонного аппарата, который разнёс квартиру в Екатеринбурге.

Авторы