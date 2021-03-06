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В Пензе пожар охватил огромный ангар

Сбить пламя пытаются десятки сотрудников МЧС.

6 марта 2021, 01:36
<p>Фото © <a href="https://58.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4402839" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Пензенской области </a></p>

Фото © ГУ МЧС по Пензенской области

В Пензе на улице 40 лет Октября загорелся ангар из сэндвич-панелей. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

Сообщение о возгорании поступило в 1:27 мск. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Установлено, что площадь пожара составляет 3500 квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают 48 человек и 12 единиц техники.

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В Подмосковье ангар загорелся на площади в полторы тысячи квадратов — видео

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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