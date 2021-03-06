Научный Tinder: нейросеть поняла, какие лица нравятся человеку

Исследователям из Хельсинкского и Копенгагенского университетов удалось заставить искусственный интеллект понять, какое лицо будет максимально привлекательно для конкретного человека.

В эксперименте участвовало 30 добровольцев. Сам опыт представлял из себя некое подобие приложения Tinder. Участникам эксперимента было предложено обратить внимание на лица, которые они нашли привлекательными. В это время их реакции мозга были записаны с помощью электроэнцефалографии.

После проведённых замеров учёные с помощью компьютера сгенерировали лица, которые потенциально могли понравиться добровольцам. Их разбавили обычными картинками. По итогу эксперимента было установлено, что новые изображения соответствуют предпочтениям испытуемых с точностью более 80%.

"Исследование показывает, что мы способны генерировать изображения, которые соответствуют личным предпочтениям, соединяя искусственную нейронную сеть с реакциями мозга", — отметил старший научный сотрудник и доцент кафедры психологии и логопедии Хельсинкского университета Михиэль Спапе.

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