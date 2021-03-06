Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россиянин попытался вернуть возлюбленную, рассылая её интимное видео

На горе-донжуана завели уголовное дело, и теперь ему дорога в суд.

6 марта 2021, 01:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Приморском крае 61-летний мужчина шантажировал интимным видео свою бывшую сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина установил в доме своей экс-возлюбленной камеры наблюдения. Его целью были записи видео интимного содержания. Сама женщина об этом ничего не знала. Впоследствии мужчина через мессенджер рассылал записи знакомым.

Пойман фотограф, пять лет снимавший порно с малышами в детсаду

Пойман фотограф, пять лет снимавший порно с малышами в детсаду

Мотивом для совершения незаконных действий стала ссора между партнёрами. Кроме того, мужчина при помощи шантажа хотел вернуть их отношения. Против него возбудили уголовное дело по статье "Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну". Дело уже передали в суд.

Ранее сообщалось, что житель Испании шантажировал женщин интимными фотографиями, выдавая себя за агента Интерпола.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1