Россиянин попытался вернуть возлюбленную, рассылая её интимное видео
На горе-донжуана завели уголовное дело, и теперь ему дорога в суд.
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В Приморском крае 61-летний мужчина шантажировал интимным видео свою бывшую сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, мужчина установил в доме своей экс-возлюбленной камеры наблюдения. Его целью были записи видео интимного содержания. Сама женщина об этом ничего не знала. Впоследствии мужчина через мессенджер рассылал записи знакомым.
Мотивом для совершения незаконных действий стала ссора между партнёрами. Кроме того, мужчина при помощи шантажа хотел вернуть их отношения. Против него возбудили уголовное дело по статье "Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну". Дело уже передали в суд.
Ранее сообщалось, что житель Испании шантажировал женщин интимными фотографиями, выдавая себя за агента Интерпола.
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