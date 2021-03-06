Кабмин выделит на модернизацию транспортной инфраструктуры 780 млрд рублей

Объём финансирования модернизации транспортной инфраструктуры в России до 2024 года составит 780 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

"В целом до 2024 года объёмы финансирования, включая средства на инфраструктуры для транзита контейнеров, составят около 780 миллиардов рублей", — сказал он.

Мишустин уточнил, что предстоит расширить две железнодорожные магистрали. Это БАМ и Транссиб, так как их пропускная способность на отдельных участках оставляет желать лучшего, отметил премьер. Там необходимо проложить новые пути, провести реконструкцию станций и усилить энергоснабжение. Кроме того, планируется сократить до семи дней время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западной границы.

А ещё Лайф рассказывал, что в Москве с 5 апреля частично изменятся тарифы на парковку. В итоге на улицах, где загрузка платных парковок сейчас равна или превышает 96%, будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час и в дневное время.

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