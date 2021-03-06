Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Кабмин выделит на модернизацию транспортной инфраструктуры 780 млрд рублей

В частности, будут расширены БАМ и Транссиб.

6 марта 2021, 07:19
<p>Фото © ТАСС / Кассин Павел</p>

Фото © ТАСС / Кассин Павел

Объём финансирования модернизации транспортной инфраструктуры в России до 2024 года составит 780 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

"В целом до 2024 года объёмы финансирования, включая средства на инфраструктуры для транзита контейнеров, составят около 780 миллиардов рублей", — сказал он.

Первые за управлением поездом. Женщины, которые везут вас по рельсам

Первые за управлением поездом. Женщины, которые везут вас по рельсам

Мишустин уточнил, что предстоит расширить две железнодорожные магистрали. Это БАМ и Транссиб, так как их пропускная способность на отдельных участках оставляет желать лучшего, отметил премьер. Там необходимо проложить новые пути, провести реконструкцию станций и усилить энергоснабжение. Кроме того, планируется сократить до семи дней время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западной границы.

А ещё Лайф рассказывал, что в Москве с 5 апреля частично изменятся тарифы на парковку. В итоге на улицах, где загрузка платных парковок сейчас равна или превышает 96%, будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час и в дневное время.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мишустин посетил "сибирский Хогвартс" и встретился с подопечной — победительницей "Лидеров России"

вчера в 12:31

Горели целыми семьями: кто виноват в крушении поезда в Подсосенке

2 марта, 21:40

В России за сутки выявили чуть больше 11 тысяч новых случаев ковида

сегодня в 07:44

Далай-лама сделал прививку от коронавируса – видео

сегодня в 07:52

Стремительный взлёт и мгновенное падение: где теперь автор "Белой стрекозы любви", которую пели все

сегодня в 08:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1