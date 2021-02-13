Первые за управлением поездом. Женщины, которые везут вас по рельсам

Так сложилось, что машинист метро — чисто мужская профессия. Но история вновь сделала виток, и впервые за 40 лет дамам разрешили водить поезда в Московском метрополитене. На самом деле женщины-машинисты в московском метро — явление далеко не новое. К тому же в Подмосковье целых два года по маршруту следует электричка, управляют которой нежные женские руки.

Машинист электрички

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

С 1 января 2021 года в соответствии с указом Министерства труда и социальной защиты женщинам разрешили работать машинистами электропоездов.

Машинист пригородного и регионального электропоезда ЦППК Елена Лысенко-Салтыкова — единственная в современной России женщина, у которой есть права на управление электропоездом. В центральной пригородной пассажирской компании девушка работает с 2018 года. Сначала Елена трудилась помощником машиниста, а в наступившем году уже сама встала за руль электропоезда.

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

— Закон не запрещал, а ограничивал. В нём есть два абзаца, за один из которых я зацепилась. Работодатель может меня взять при условии, что он организует безопасные условия труда, — рассказывает Елена. — Я создала инициативную группу, и в 2018 году нам ответили, что пересмотрят условия. Руководство за нас заступилось в том, что могут взять девочек. В итоге закон пересмотрели.

Елена вспоминает, как ещё пятиклассницей впервые увидела дизель поезда. Его размеры и мощь, генераторы, высоковольтная камера — всё это вызвало восторг у ребёнка. Контраст гигантских механизмов с уютной кабиной машиниста покорил маленькую школьницу, и она решила попробовать себя в профессии.

— Мне очень понравилось ездить. Когда ты смотришь в зеркало и несёшься 120 км в час, а вагоны между собой играют, — делится Елена. — Как-то стояли морозы –25. Я должна в рабочем состоянии держать поезд всю ночь. После того как прокрутишь все механизмы под вагоном, чтобы всё не примёрзло, усталая заходишь в кабину, наливаешь чай, — это любовь. Я обожаю свою профессию.

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Решение девушки стать машинистом поддержали только её близкие люди. В коллективе долго её не принимали. Часто, когда прекрасному машинисту приходилось обращаться за советом к опытным коллегам, мужчины на вопрос о сложной схеме вместо ответа начинали неуместно высказываться о том, что место женщины на кухне и в материнстве. "Как она будет в юбке лёд обивать или ночевать в комнате локомотивной бригады", — недоумённо смеялись мужчины. Но после выполнения техобслуживания электропоезда, а это 11 вагонов, которые нужно обстучать, продуть и осмотреть, заполнить документацию, ночёвка в комнате, где отдыхают мужчины-машинисты и их помощники, не представляла для уставшей девушки никакой проблемы.

— Мужское общество приняло меня по-разному. Никто не был против. Кто-то возмущался ровно до работы со мной, когда коллеги понимают, что я точно такой же человек. Кто действительно ужасно реагирует на меня, так это жёны машинистов, — говорит Елена. — Я работаю ночами в 12-часовой смене, как и любой машинист-мужчина. Я за права всех. Женщина не обязана быть слабой, как и мужчина сильным. Миром правят не деньги, а любовь. Я создала аккаунты в "Тик-Токе" и "Инстаграме", чтобы популяризировать профессию и показать: машинистом быть модно.

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалёв рассказал, что желающих стать машинистом метрополитена было много, но конкурс выделил лишь 25 девочек.

— По архивным документам, первая женщина-машинист на Московском метрополитене появилась в 1936 году. Экзамены на управление подвижным составом у женщин-машинистов принимали без билетов — настолько был высок уровень скептицизма у мужчин, которые входили в комиссию. Гоняли не по билетам, а по всему списку вопросов, — рассказал Павел Ковалёв.

Так продолжалось до 80-х годов. Женщины наравне с мужчинами работали машинистами. Но потом было решено, что эта профессия слишком тяжела для слабого пола. Однако сейчас новые механизмы поездов и другие изменения позволили инициаторам выступить за возврат женщин в профессию.

Так, 3 января 2021 года первая женщина-машинист в новейшей истории вывела состав типа "Москва" из депо "Фили" и отправилась по маршруту метро.

Королева подземелья

Машинист электродепо "Фили" Московского метрополитена Ирина Долгих работает здесь уже 18 лет. Молодая женщина начинала с дежурной по отправлению и приёму поездов. Учиться на машиниста Ирина пошла в феврале 2020 года. После учебы стала управлять электропоездом на Филёвской линии Московского метрополитена.

Фото © twitter / Сергей Собянин

— Конечно, многие говорили: Ира, ты же девочка. Я удивлялась, почему я не могу совместить семью, материнство и карьеру. Делать то, что мне нравится, — говорит Ирина.

Фото © twitter / Сергей Собянин

При взгляде на непривычного машиниста многие удивлялись и даже фотографировали, вспоминает Ирина. Коллеги-мужчины насторожились из-за непривычного соседства: женщина в мужском коллективе. Но Ирина прекрасно себя чувствовала в новой компании, и спустя время её приняли и стали поддерживать.

Сейчас сыну Ирины 10 лет. Мальчик гордится необычной профессией мамы, рассказывает друзьям, что когда-нибудь тоже будет управлять поездом.

Татьяна Костомарова, машинист Московского метрополитена в период 1969–1996-го и представитель династии работников Московского метрополитена

Сейчас Татьяна Костомарова организатор экскурсий Народного музея службы профинформации, обучения и развития персонала метрополитена.

Семья Татьяны вписана в историю метрополитена. Когда-то её отец и свекор строили Сокольническую линию метро. Сама Татьяна стала сотрудником подземки в 23 года. Девушку затянула романтика метро, и до 50 лет женщина трудилась машинистом. В то время желающих овладеть профессией было много, вспоминает Татьяна, и женщина-машинист ни у кого не вызывала удивления. В конце семидесятых медицина сочла труд машиниста вредным для женщин из-за повышенной вибрации в кабине и яркого света фар встречных поездов. Машинисток взялись трудоустраивать на другие должности.

— В то время на железной дороге женщины забивали костыли в рельсы. Мы написали письмо на имя Валентины Терешковой, она возглавляла Комитет защиты женщин, и нам после этого разрешили доработать до пенсии. Женщины работали не хуже мужчин, бывало даже добросовестнее, — говорит Татьяна Костомарова. — Сейчас я не считаю, что эта профессия романтична. Сложно, но интересно. Когда-то моё фото было в галерее лучших людей метрополитена. Это радует, что ты мог добиться чего-то в жизни. Дочка, внучка и зять гордятся мной. Сложно, но достойно прожита жизнь.

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