"Отсель грозить мы будем шведу": налоговые преступления иностранцев в России

Российское подразделение шведского бренда одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) поймали на незаконной минимизации платежей в бюджет РФ: при ввозе одежды они утаили от таможни более трёх миллиардов рублей. Это уже не первый случай, когда иностранные компании через своих "дочек" пытаются хорошо заработать, но не заплатить положенное в российскую казну.

Согласно данным самой компании H&M, у этого ретейлера в России 155 магазинов, которые принесли ему порядка 745 миллионов долларов прибыли только в прошлом году. В декабре 2020-го Федеральная таможенная служба выяснила причины таких хороших финансовых показателей. Оказалось, что компания занижала стоимость ввозимых товаров на величину лицензионных платежей. Короче говоря, ввозила одежду под видом китайского дешёвого ширпотреба, а продавала уже как модную одежду от шведских кутюрье с соответствующей разницей в цене. По данным таможни, с 2016 по 2019 год таким нехитрым способом компания "сэкономила" более трёх миллиардов рублей. После предъявленных претензий компания H&M заплатила 3,1 миллиарда рублей, но свои ошибки в декларировании признать отказалась. В связи с этим ФТС была вынуждена инициировать уголовное дело.

— В данном случае то, что H&M "залатала" свою "дыру", но не удосужилась на эту тему представить развёрнутого объяснения в ФТС, — это явная управленческая ошибка, которая может стоить кому-то из руководителей этой компании привлечения к уголовной ответственности, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Сама ФТС не могла не возбудить дело, так как выявленные нарушения имеют систематический характер, то есть это не ошибочная недоплата в бюджет, а спланированная схема увеличения прибыли компании за счёт неуплаты установленных законом платежей в бюджет РФ.

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Пока уголовное дело на стадии расследования, сложно судить о том, как оно может повлиять на позиции компании H&M на российском рынке. Руководство никаких развёрнутых комментариев пока не даёт, а стоимость акций этой компании, которая владеет второй по величине в Европе сетью магазинов одежды, снизилась на 41%, или в 1,7 раза.

Однако, если судить по опыту других иностранных компаний, у которых возникали проблемы с таможенными или налоговыми ведомствами России, неурегулирование претензий в досудебном порядке грозит ретейлеру ещё более серьёзными финансовыми потерями.

Шведский метод

Собственно, снижать прибыль за счёт обязательных выплат "правообладателям" — это типичная схема минимизации налогов в России иностранцами. Аналогичной схемой пользовалась, например, компания Oriflame. Только они так уменьшали не таможенные платежи, а налоговые. Долгое время налоговики не могли понять, почему российское представительство такой богатой иностранной компании постоянно сдаёт "нулевую" декларацию по налогу на прибыль. Мол, извините, совсем ничего мы на российском рынке не заработали, даже наоборот — убытки получили! Но проверка показала, что товар Oriflame расходится неплохо, прибыль высокая, просто практически всё заработанное она выплачивает своей "материнской" компании в качестве лицензионных платежей — роялти. В итоге как бы ничего и не должна платить в российский бюджет. Но налоговики после проверки предъявили претензии более чем на один миллиард рублей, эту сумму компания предпочла выплатить добровольно. Что логично: сумма взысканного значительно меньше, чем возможные потери от приостановки деятельности российских магазинов.

Ведь с учётом бизнесов косметических магазинов и сетевого маркетинга Россия являлась первым по величине рынком для бизнеса компании. Тем более что вместе с налоговиками свои претензии предъявили и инвесторы — акции компании на бирже рухнули на 6,7 процента. В настоящее время компания сохранила свой бизнес в России, хотя он стал заметно менее прибыльным по сравнению с теми показателями, которые были пять лет назад.

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Японские уловки

Но не только бизнес из Швеции пытался "оптимизировать" свою прибыль в России. Несколько лет назад ФНС поймала за руку японскую компанию "Мазда мотор Рус" (дочернее подразделение японского концерна Mazda) и выявила более хитрую схему по уходу от уплаты налогов. Так, выяснилось, что компания закупала машины у своих же партнёров, но по завышенной цене, а продавала затем дилерам по обычной. Таким способом вся прибыль от продажи авто выводилась за рубеж, а налоговикам предъявлялись декларации "с убытками".

В ходе разбирательств, которые продлились почти три года, налоговики доказали, что компания заявила необоснованный убыток на сумму 1 362 000 000 рублей, а недоплаченные налоговые поступления в бюджет России составили более 270 миллионов.

— Конечно, при любой коммерческой деятельности могут быть ошибки в бухгалтерии, но мне слабо верится в то, что такое могло произойти в случаях с большими транснациональными корпорациями, — отметил старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — В случаях H&M, Oriflame и Mazda мне видится, что речь идёт о схемах по сокрытию налогооблагаемых доходов, а это во всех странах мира уголовное преступление. И, на мой взгляд, в России достаточно мягкое законодательство по такого рода правонарушениям — по сравнению с тем же американским или немецким, именно поэтому некоторым иностранным компаниям кажется, что они смогут обскакать закон и тем самым повысить свою прибыль.

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