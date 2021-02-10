Как закалялся мошенник: почему дело "Кировлеса" стало знаковым в судьбе Навального

Пока Алексей Навальный дожидается в московском СИЗО отправки в колонию, где должен провести почти три года за аферу с деньгами компании "Ив Роше", его поклонники с фонариками готовятся отметить День всех влюблённых. Они уверены, что их кумира преследуют за политические взгляды и разоблачение коррупционеров. Но сухие факты — это два судебных приговора за экономические составы. Сейчас Следственный комитет РФ расследует новое дело против блогера, суть которого заключается в том, что подконтрольные ему фонды собрали у доверчивых последователей 600 млн рублей, из которых больше половины он сам и другие руководители потратили на свою достойную жизнь. Свой первый приговор Навальный получил ещё в Кировской области, где с сообщником похитил у госкомпании "Кировлес" 16 млн рублей.

Лесной король

Алексей Навальный приехал в Киров в январе 2009 года. В отдалённый регион его пригласил новоиспечённый губернатор и старый приятель Никита Белых. Ранее он возглавлял партию СПС, с которой был тесно связан Навальный. Глава региона предложил оппозиционеру стать его советником на общественных началах, и тот согласился.

Никита Белых. Фото © ТАСС / Серебряков Дмитрий

В Киров Навальный ехал на поезде. Зарплаты у него не было. Жить было не на что. Он был беден и жаждал заработать, вспоминает тогдашний заместитель губернатора Кировской области Сергей Карнаухов, отвечавший за противодействие коррупции. По его словам, он сразу увидел, что с новым советником будут проблемы.

— Навальный был для меня необычным персонажем. К этому моменту я уже видел его причастность к крупным схемам. Когда он в интересах одной крупной корпорации, которая работала в газовой сфере, через сотрудников милиции давит на другую корпорацию. Я понимал, что человек играет в заказные игры... Я увидел абсолютно коммерческий взгляд на всё. Есть только узкие личные интересы.

Бывший заместитель губернатора Кировской области Сергей Карнаухов. Видео © youtube.com / Сила слова

По утверждению Карнаухова, на самом деле в Киров Навального позвала Мария Гайдар, получившая при Белых кресло зампреда правительства. Возможно, что её, Навального и Белых связывали не только рабочие отношения.

В 2007 году Белых, который тогда возглавлял партию "Союз правых сил", пришлось вступаться за никому тогда не известного "яблочника" Алексея Навального, устроившего потасовку и стрельбу в клубе "Гоголь", где проходили политические дебаты с участием кандидата в депутаты Госдумы Марии Гайдар. Затем у Навального и СПС появились совместные дела: через счета его фирмы гоняли партийные миллионы. Возможно, поэтому Белых был чем-то обязан Навальному.

Мария Гайдар. Фото © Wikipedia

В Кирове Навальный взялся наводить порядок в лесоперерабатывающей промышленности. Выбор пал на предприятие "Кировлес", созданное ещё в 30-х годах прошлого века. В госкомпанию входило почти полсотни лесных хозяйств, где трудилось больше 3 тыс. человек. Для многих отдалённых районов Кировской области это были единственные островки цивилизации с рабочими местами и фельдшерскими пунктами. За 2008 год выручка предприятия составила почти 1 млрд рублей.

У Навального "загорелся глаз на то, чтобы получить хорошие деньги", утверждает экс-директор "Кировлеса" Вячеслав Опалёв.

Схема "Кировлеса"

Как установили следователи, в феврале 2009 года Навальный договорился с предпринимателем Петром Офицеровым об афере. Они были знакомы ещё по партии "Яблоко" — в 2002 году обоих избрали в генсовет. Суть схемы была простая: к "Кировлесу" прикрепляется фирма-посредник, через которую и будет продаваться вся продукция. Для этого Офицеров должен был зарегистрировать фирму "Вятская лесная компания" (ВЛК).

Пётр Офицеров, партнёр Навального. Фото © Wikipedia

Навальный, как советник губернатора, приехал в офис "Кировлеса" под предлогом анализа эффективности работы предприятия. Встретился с его директором Вячеславом Опалёвым и дал ему указание подготовить отчёт о структуре компании, ассортименте заготавливаемой древесины.

Навальный рассказал Опалёву о фирме-посреднике, которая якобы сможет оптимизировать продажу древесины. На самом деле, как установили следователи, единственной целью советника были продукция и деньги "Кировлеса".

Экс-директор "Кировлеса" Вячеслав Опалёв — об отношении Навального к людям. Видео © youtube.com / ViatkaAvtomat

Опалёв согласился, потому что был кризис и он надеялся на помощь со стороны Правительства Кировской области. Его расчёт якобы был на то, что советник губернатора сведёт его с крупными предприятиями из соседних регионов, например из Пермского края, которым можно было бы поставлять древесину.

— Господин Навальный потребовал, чтобы мы вели [всю продажу] через ВЛК… <...> Он сказал: "Я создал ооошку, где директором будет Офицеров", — утверждает экс-директор "Кировлеса", он даже называет происходившее "захватом предприятия". Эта запись была приобщена к уголовному делу.

Как и договаривались, Офицеров зарегистрировал в Кирове компанию ВЛК. Счёт для фирмы открыли в местном "Вятка-банке". Этот банк уже упоминался в одной сомнительной истории: губернатор Никита Белых помог ему получить контракты на 1,8 млрд рублей, опередив в регионе даже Сбербанк. Взамен банк подарил представительству губернатора Кировской области премиальный Mercedes S350. В феврале 2013 года за рулём этого автомобиля заметили Никиту Белых. Получается, что этот автомобиль мог быть взяткой для губернатора от "Вятка-банка".

По случайному совпадению Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области, которым руководил Алексей Навальный, тоже проводил операции через "Вятка-банк". Возможно, у Белых и Навального там могла быть своя теневая касса. Именно через этот банк шли деньги "Кировлеса".

Офицеров подготовил проект договора, по которому продукцию "Кировлеса" должны были продавать через него. Контракт был заведомо невыгодный для госкомпании. Ей пришлось отказаться от прямых поставок и продавать древесину уже имеющимся клиентам через ВЛК, которая получала лес по заниженной цене, а с конечных потребителей брала полную рыночную стоимость. И даже за доставку продукции фирма Офицерова не платила. То есть все расходы легли на "Кировлес", а Навальный и его подельник только перенаправляли часть выручки себе в карман. Так они фактически зарабатывали на убытках госпредприятия.

Опалёв запретил лесхозам, входящим в "Кировлес", самостоятельно продавать древесину. Всё шло только через ВЛК. Бывший директор госкомпании считает, что Навальному было плевать на людей, работавших в лесхозах, для которых предприятие было единственным способом выживания в отдалённых районах Кировской области.

Фото © Wikipedia

Продукция отправилась предприятиям Кирова, а также в Республику Коми, Пензенскую область, Башкортостан и Краснодарский край, Калужскую область и даже в Польшу. По подсчёту следствия, через посредника прошло 10 тысяч 84 кубических метра древесины.

Никакой помощи от правительства Белых лесозаготовщики не заметили. По мнению Опалёва, схема Навального только спровоцировала обнищание лесных хозяйств.

— Получив посредника, наше предприятие стало нести убытки, — уверяет экс-директор "Кировлеса".

В ближайшие два года выручка "Кировлеса" сократилась вдвое, а в октябре 2011 года он был объявлен банкротом. Зато меньше чем за полгода Навальный с Офицеровым заработали на этой схеме 16 млн 165 тысяч 826 рублей.

Юрист из Кирова Антон Долгих — о деле "Кировлеса". Видео © youtube.com / Юрист Антон Долгих

Краха предприятия можно было избежать, ведь ситуацией быстро заинтересовались контролирующие и правоохранительные органы. Однако защитить стремительно нищающих лесопромышленников им не давал Белых, на тот момент ещё друживший с Навальным. Но вскоре выяснилось, что губернатор всё же "сдал" своего советника местным силовикам.

Когда в администрацию Кировской области нагрянули оперативники для задержания Навального, Сергей Карнаухов в присутствии губернатора сообщил Марии Гайдар, что инициатором расследования против советника стал именно Никита Белых. Он втайне от неё написал соответствующее заявление.

С Гайдар случилась истерика, и она заставила Белых спасать советника. В тот день главе региона удалось вывезти Навального в джипе в неизвестном направлении. А спустя пару месяцев губернатор и зампред регионального правительства Гайдар посетили Посольство США в Москве, после чего Навального внезапно пригласили учиться в Йельский университет. Деньги на это мероприятие якобы собирал лично Белых.

Суд над Навальным

Благодаря адвокатам Алексея Навального его судили по делу "Кировлеса" два раза, можно сказать, на бис. Первое дело против оппозиционера и его подельника возбудили весной 2011 года по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). Сначала посчитали, что госкомпания получила убыток в 1,3 млн рублей. Дело было прекращено в апреле 2012 года за отсутствием состава преступления, но уже в мае это постановление было отменено, и в конце июля Навальному и Офицерову предъявили обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты чужого имущества в особо крупном размере).

Фото © ТАСС / Бровко Сергей

Директор "Кировлеса" Вячеслав Опалёв также стал подсудимым. Несмотря на то что он был стороной, на которую оказывалось давление, признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство: в декабре 2012 года Опалёва приговорили к четырём годам условно.

Основные доказательства по делу удалось собрать благодаря показаниям экс-директора "Кировлеса" Вячеслава Опалёва и прослушке телефонов Навального и Офицерова . Как выяснилось, компаньоны обсуждали, как занизить стоимость леса.

— Второй вопрос, самый главный, да... то есть там была как бы... теперь самое главное, чтоб убрать Арзамас... (не договаривает. — Прим. Лайфа) там цена на рынке. То есть каким образом рассчитывалась рыночная цена. Они все доказывают, что как бы... ну, там типа "вот там Штин заставлял грузить по нерыночной цене, там по гораздо более низкой, чем цены на рынке".

В этом фрагменте Навальный упоминает Константина Арзамасцева, экс-главу Департамента госсобственности Кировской области, который заявлялся как свидетель по делу "Кировлеса". Со слов советника, Арзамасцев считал цены ВЛК на лес заниженными.

В разговорах часто всплывает имя Никиты Белых, которого также называют Пандой. Из беседы можно сделать вывод, что его косвенно задействовали в качестве административного ресурса.

Но губернатор так и не стал фигурантом дела "Кировлеса", потому что якобы не знал о криминальной схеме и не обладал информацией, что бюджету Кировской области был нанесён ущерб. Впрочем, спустя три года Белых всё же попался на взятке. За получение части от 600 тысяч евро в столичном заведении "Калина-бар" от предпринимателя Юрия Судгаймера. Деньги, по версии следствия, чиновник брал несколькими траншами за покровительство бизнеса в вверенном ему регионе. По приговору суда Белых получил восемь лет колонии и штраф в 48 млн рублей.

В апреле 2013 года на суде по делу "Кировлеса" в качестве свидетеля выступила аудитор Татьяна Загоскина. Она занималась финансовой проверкой предприятия в июле 2009 года, которая показала, что договор между "Кировлесом" и ВЛК был заранее убыточным для госкомпании. После этого контракт был расторгнут по решению Департамента госсобственности Кировской области. Загоскина на суде подтвердила, что сотрудничество с ВЛК Навального и Офицерова принесло потери "Кировлесу", потому что предприятие продолжило продавать ту же продукцию на тех же условиях, но по меньшей цене.

Задержание экс-губернатора Никиты Белых за взятку. Фото © ТАСС

18 июля 2013 года суд в Кирове признал Навального и Офицерова виновными по ч. 3 и 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК и приговорил к пяти и четырём годам лишения свободы соответственно. С них взыскали солидарно один миллион рублей ущерба. 16 октября 2013 года Кировский областной суд рассмотрел жалобу адвокатов, оставил в силе приговор, но заменил реальное лишение свободы на условное с испытательным сроком в пять лет.

Адвокаты Навального обжаловали приговор и даже дошли до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Иностранный суд засомневался в том, что блогера нужно было судить за растрату госимущества, хотя и признал, что политической подоплёки в деле нет.

Чтобы ещё раз доказать непредвзятость и открытость российского правосудия, Верховный суд 16 ноября 2016 года отменил приговор Навальному и направил дело на новое рассмотрение. 8 февраля 2017 года Ленинский райсуд Кирова повторно приговорил экс-советника и бизнесмена к пяти и четырём годам заключения условно. Приговор вступил в законную силу.

Звёздная болезнь

О характере и об отношении Навального к другим людям можно судить и по тому, как он быстро освоился в Кировской области и как стал обращаться с губернатором и своим приятелем Белых. Это видно из их переписки, слитой в Сеть после взлома почты горе-советника хакером под ником Хэлл. Как оказалось, Навальный "поймал звезду" и уже смотрел на своего покровителя свысока.

Никита Белых: "Хай, браза. Хочу встретиться. Буду в Москве в воскресенье и понедельник"

Никита Белых: "Алексей, ты не охренел, часом? Ты даже на мейл не отвечаешь!"

Фото © ТАСС / Шеметов Максим

Алексей Навальный: "Я тебе уже ответил. Ты пишешь всё время одно и то же, но ничего не делаешь. Вот, например, долг оставался $152. Ты передал 40 Э 152 – 40Х1.32 = $100 и чо? Мы уже много лет это обсуждаем. Спиртоводочный завод /украли/, а долгов не возвращаем" (речь идёт об Уржумском спиртоводочном заводе, за махинации с которым тоже позднее было возбуждено уголовное дело, по которому в том числе допрашивали Никиту Белых. — Прим. Лайфа).

Никита Белых: "Пошёл-ка ты! /Укравший/ спиртоводочный завод, лесопромышленник недоделанный! Ещё и деньги за несделанную работу получить хочешь? Не все Гранты отработал?"

Никита Белых: "Совсем себя звёздным почувствовал! Тьфу! Любое желание общаться отпало, сам /разбирайся/ с мантами (вероятно, идёт речь о "ментах". — Прим. Лайфа) за свою "помощь лесному хозяйству" Кировской области".

Никита Белых: "Нет никаких долгов — забудь. Не умеешь ценить хорошего отношения — /решай/ сам".

Переписка интересна тем, что в ней речь идёт об американских грантах, которые получил губернатор Никита Белых на "развитие институтов гражданского общества" в Кировской области. 300 тыс. долларов наличными в Киров привезла уроженка Улан-Удэ Наталья Будаева — глава российского представительства Института Республиканской партии США.

Часть этих денег должна была достаться Алексею Навальному и Марии Гайдар, но, вероятно, Белых посчитал, что эти двое награду не заслужили. Похоже, именно тогда отношения между губернатором и его советником окончательно испортились.

Судя по другим фрагментам переписки, можно понять, что Навального на скамью подсудимых привели самоуверенность и наплевательское отношение к окружающим его людям.

В его почтовом ящике оказалось множество писем от поверивших в него сотрудников самых разных компаний и организаций, которые он даже не попытался спрятать или удалить. Рискуя своей карьерой и судьбой, граждане предлагали помощь, делились служебной информацией ради, как они предполагали, справедливости. А в итоге после взлома и обнародования содержимого почты в лучшем случае лишились работы.

Фонд помощи коррупции

В Кирове с Навальным случился ещё один коррупционный скандал. Речь идёт о Фонде поддержки инициатив губернатора Кировской области, созданном для реализации идей губернатора, которые не могут финансироваться органами госвласти из бюджетных средств. Учредили его в мае 2009 года советники губернатора. Руководителем фонда стал Алексей Навальный.

Фото © ТАСС / Бахтин Александр

В июле 2009 года правоохранители задержали в Москве соратника губернатора Белых Романа Шипова, который курировал региональные целевые программы в Правительстве Кировской области. Чиновник якобы вынудил одно из кировских предприятий перевести ему 1,5 млн рублей. По одной из версий, эти деньги предназначались для того самого Фонда поддержки инициатив губернатора Кировской области, которым тогда руководил Навальный. Последний, кстати, уверял, что Шипов с фондом никак не связан.

По другой версии, деньги Шипов собирал с предприятий, желавших поучаствовать в разработке целевой программы "Развитие лесопромышленного комплекса Кировской области на 2009–2015 годы". Если это правда, то можно говорить о преступной группе в правительстве Никиты Белых, которая могла наживаться на национальном богатстве России — её лесах.

Навальный упоминался и в других скандалах. Именно в Кирове он получил свой адвокатский статус. Сделать это ему помогли связи с президентом адвокатской областной палаты. Ради этого Навальный даже подделал документы.

Юрист из Кирова Антон Долгих об адвокатском статусе Навального. Видео © youtube.com /Юрист Антон Долгих

От имени принадлежавшей ему фирмы "Аллект" Навальный сам себе выдал справку о том, что он является замгендиректора по правовым вопросам. Об этом рассказывает известный кировский юрист Антон Долгих, который лично знаком с Навальным и считался его сторонником.

— Навальному, который, по моему мнению, имеет психологию мелкого жулика, не хватило ума понять, что эта справка о должности замруководителя по правовым вопросам не даёт ему необходимого в соответствии с законом стажа. Но президент Адвокатской палаты Кировской области Марина Копырина справку приняла. Копырина, к слову, супруга заместителя начальника УМВД России по Кировской области Сергея Копырина. Она была лицом, приближённым к Никите Белых, была членом Общественной палаты Кировской области.

Президент Адвокатской палаты Кировской области Марина Копырина. Фото © vk.com / Марина Копырина

Миллионер под крышей политики

Приговор по делу "Кировлеса" ничему не научил Навального. За ним последовал справедливый обвинительный вердикт по делу "Ив Роше", когда суд также признал блогера и его брата Олега мошенниками. Они использовали уже обкатанную в Кирове схему: ввели в дело фирму-посредника, которая накручивала цену на услуги перевозки. Но и это не стало уроком. "Политик" открыл несколько фондов, через которые стал собирать деньги от соратников и поклонников. Судя по обстоятельствам уголовного дела, возбуждённого Следственным комитетом по фактам хищений из фондов 356 млн рублей, политическая повестка для Навального была лишь прикрытием афер.

Сейчас его подозревают в воровстве донатов и грантов, которые он спускал на свою личную жизнь: с 2017 по начало 2020 года блогер и его семья совершили 22 поездки за границу — и это на условном сроке. Он снимает четырёхкомнатную квартиру бизнес-класса площадью 158,7 кв. м. Стоимость такой аренды составляет 200 тыс. рублей в месяц, или 2,4 млн рублей в год. Дочь Навального обучается в Стэнфорде. Это стоит $36 тысяч в год. В 2020 году блогер купил новую машину почти за четыре миллиона. Что касается так называемых расследований Навального, компиляции разных слухов и создания фейков, то это тоже не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией. Каждый раз Навальный получал большие деньги непосредственно до или сразу после публикации своих так называемых расследований. А недавно стало известно, что только за призывы ввести санкции в отношении России ФБК Навального получил на свой счёт почти 3 млн рублей.

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