В Москве с 5 апреля частично изменятся тарифы на парковку

С 5 апреля на некоторых столичных парковках будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час и в дневное время. Об этом сообщили в пресс-службе московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С 5 апреля на 193 участках улиц изменятся тарифы. Это всего 10% платных мест с загрузкой 96% и более, но эффект ощутит весь город", — сообщили в департаменте.

Там пояснили, что стоимость парковки — это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Именно поэтому её стоимость нужно изменять в зависимости от наполняемости.

"Если платная парковка занята всё время более чем на 90% — стоимость надо изменить, а если она пустует — цену можно снизить", — рассказали в департаменте.

В итоге на улицах, где загрузка платных парковок сейчас равна или превышает 96%, будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час и в дневное время. Однако на некоторых улицах, например Средней Переяславской, а также на Дербеневской набережной и во Втором и Четвёртом Самотёчном переулках стоимость снизится.

Ранее в столичной мэрии сообщили, что 8 Марта парковки Москвы будут бесплатными, за исключением мест со шлагбаумом.

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