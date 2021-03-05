В Москве с 5 апреля частично изменятся тарифы на парковку
По мнению столичного Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры, стоимость парковки должна зависеть от наполняемости.
Фото © Агентство "Москва"
С 5 апреля на некоторых столичных парковках будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час и в дневное время. Об этом сообщили в пресс-службе московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"С 5 апреля на 193 участках улиц изменятся тарифы. Это всего 10% платных мест с загрузкой 96% и более, но эффект ощутит весь город", — сообщили в департаменте.
Там пояснили, что стоимость парковки — это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Именно поэтому её стоимость нужно изменять в зависимости от наполняемости.
"Если платная парковка занята всё время более чем на 90% — стоимость надо изменить, а если она пустует — цену можно снизить", — рассказали в департаменте.
В итоге на улицах, где загрузка платных парковок сейчас равна или превышает 96%, будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час и в дневное время. Однако на некоторых улицах, например Средней Переяславской, а также на Дербеневской набережной и во Втором и Четвёртом Самотёчном переулках стоимость снизится.
Ранее в столичной мэрии сообщили, что 8 Марта парковки Москвы будут бесплатными, за исключением мест со шлагбаумом.
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