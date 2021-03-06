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Названа доля российских школьников, испытывающих проблемы с лишним весом

На сегодняшний день ожирением страдает 40% населения Земли.

6 марта 2021, 07:36

Фото © shutterstock

Каждая шестая школьница в России страдает от лишнего веса. Об этом сообщил директор Центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк. При этом с мальчиками, по его словам, дела обстоят ещё хуже. Из них имеет лишний вес каждый пятый.

По данным РИА "Новости", сегодня избыточная худощавость наблюдается у 5% учеников российских школ. Отмечается, что этот показатель в три раза меньше, чем было в начале прошлого десятилетия.

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Как ранее сообщал Лайф, на сегодняшний день проблемы с ожирением испытывает более 40% населения Земли. При этом будет ли к таким проблемам склонен ребёнок, целиком и полностью зависит от его родителей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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