Помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом

"К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь", — сказал Мишустин во время рабочего совещания.

В прошлом году коронавирусом переболел и сам Михаил Мишустин. Кроме того, из приближённых коллег президента России болезнь перенёс его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сам же Владимир Путин коронавирусом не болел, но и прививки не делал. По словам главы государства, вакцину от ковида он намерен сделать ближе к осени.