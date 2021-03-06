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Помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом

Он продолжает работу удалённо, сообщил премьер-министр.

6 марта 2021, 08:33
<p>Максим Орешкин. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MinistryEconomy/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минэкономразвития России</a></p>

Максим Орешкин. Фото © Facebook / Минэкономразвития России

У помощника президента РФ Максима Орешкина обнаружили коронавирус. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

"К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь", — сказал Мишустин во время рабочего совещания.

Мишустин обозначил сроки завершения массовой вакцинации от коронавируса

Мишустин обозначил сроки завершения массовой вакцинации от коронавируса

В прошлом году коронавирусом переболел и сам Михаил Мишустин. Кроме того, из приближённых коллег президента России болезнь перенёс его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сам же Владимир Путин коронавирусом не болел, но и прививки не делал. По словам главы государства, вакцину от ковида он намерен сделать ближе к осени.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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