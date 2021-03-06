Помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом
Он продолжает работу удалённо, сообщил премьер-министр.
Максим Орешкин. Фото © Facebook / Минэкономразвития России
У помощника президента РФ Максима Орешкина обнаружили коронавирус. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь", — сказал Мишустин во время рабочего совещания.
В прошлом году коронавирусом переболел и сам Михаил Мишустин. Кроме того, из приближённых коллег президента России болезнь перенёс его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сам же Владимир Путин коронавирусом не болел, но и прививки не делал. По словам главы государства, вакцину от ковида он намерен сделать ближе к осени.
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