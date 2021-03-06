В Красноярске изъяли более тонны овощей после массового отравления школьников
Ситуацию под личный контроль взяла глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Более тонны овощей изъяли с красноярского склада после того, как ученики 25 городских школ отравились салатами в школьных столовых. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве рассказали, что по результатам исследований на продуктах был обнаружен генетический материал иерсиний (возбудитель иерсиниоза).
"Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонны овощной продукции", — говорится в сообщении.
Сейчас ведомство проводит эпидемиологическое расследование вспышки заболевания. Из-за антисанитарии остановлена работа поставщика овощей. Отмечается, что ситуацию под личный контроль взяла глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как ранее сообщал Лайф, с 18 февраля по 1 марта в Красноярске с жалобами на боли в животе было госпитализировано свыше 90 школьников. Позже это число увеличилось до 131. На сегодняшний день более 50 детей остаются в больницах.
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