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В Красноярске изъяли более тонны овощей после массового отравления школьников

Ситуацию под личный контроль взяла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

6 марта 2021, 08:19

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Более тонны овощей изъяли с красноярского склада после того, как ученики 25 городских школ отравились салатами в школьных столовых. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве рассказали, что по результатам исследований на продуктах был обнаружен генетический материал иерсиний (возбудитель иерсиниоза).

"Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонны овощной продукции", — говорится в сообщении.

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Сейчас ведомство проводит эпидемиологическое расследование вспышки заболевания. Из-за антисанитарии остановлена работа поставщика овощей. Отмечается, что ситуацию под личный контроль взяла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как ранее сообщал Лайф, с 18 февраля по 1 марта в Красноярске с жалобами на боли в животе было госпитализировано свыше 90 школьников. Позже это число увеличилось до 131. На сегодняшний день более 50 детей остаются в больницах.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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