"Интрига": Наталья Рудова показала нежные селфи с Нагиевым и ошеломила фолловеров
Поклонники тут же пришли к выводу, что звёзд связывают романтические отношения.
Фото © Instagram / rudovanata
В Сети поползли слухи о романе звезды сериала "Универ" Натальи Рудовой и актёра Дмитрия Нагиева. Это случилось после того, как актриса выложила несколько селфи с шоуменом в своём "Инстаграме".
На снимках Нагиев прикорнул на плече у Рудовой. Сама девушка нежно гладит его по щеке. Немало вопросов у поклонников вызвала подпись к ним, где звезда называет его "лучшим партнёром на свете". Многие начали спрашивать, неужели Рудова и Нагиев вместе.
"Какая вы красивая пара", "Классно смотритесь", "Вы так подходите друг другу", "Ого, интрига", "Они вместе?" — гласят комментарии фолловеров под постом. Но несмотря на мнение большинства поклонников о наличии романа между Нагиевым и Рудовой некоторые особо внимательные фанаты заметили, что позади якобы пары находится съёмочная площадка, и предположили, что они просто участвуют в одном проекте.
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