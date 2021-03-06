"Интрига": Наталья Рудова показала нежные селфи с Нагиевым и ошеломила фолловеров

В Сети поползли слухи о романе звезды сериала "Универ" Натальи Рудовой и актёра Дмитрия Нагиева. Это случилось после того, как актриса выложила несколько селфи с шоуменом в своём "Инстаграме".

На снимках Нагиев прикорнул на плече у Рудовой. Сама девушка нежно гладит его по щеке. Немало вопросов у поклонников вызвала подпись к ним, где звезда называет его "лучшим партнёром на свете". Многие начали спрашивать, неужели Рудова и Нагиев вместе.

"Какая вы красивая пара", "Классно смотритесь", "Вы так подходите друг другу", "Ого, интрига", "Они вместе?" — гласят комментарии фолловеров под постом. Но несмотря на мнение большинства поклонников о наличии романа между Нагиевым и Рудовой некоторые особо внимательные фанаты заметили, что позади якобы пары находится съёмочная площадка, и предположили, что они просто участвуют в одном проекте.

Ранее Дмитрий Нагиев жёстко прошёлся по Егору Криду.

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