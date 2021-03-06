Иностранец впервые за 12 лет выйдет в открытый космос в российском скафандре
В последний раз такое происходило в 2009 году.
Фото © ТАСС / "Роскосмос"
Немецкий астронавт Маттиас Маурер, которому предстоит работа в открытом космосе, вероятнее всего, будет делать это в российском скафандре. Об этом рассказал представитель Европейского космического агентства Рене Пишель.
"Вероятнее всего, Маттиас примет участие в работе в открытом космосе, связанной с подключением европейского манипулятора ERA к российскому модулю "Наука". При этом он будет работать в российском скафандре "Орлан-МКС", — сказал он в интервью журналу "Русский космос", который выпускает "Роскосмос".
Модуль с манипулятором ERA планируется доставить на космическую станцию в июле, однако сам Маттиас, которому предстоит его установить, отправится на МКС в конце года. Стоит отметить, что последний раз иностранные астронавты использовали российские скафандры 12 лет назад.
Ранее Лайф сообщал, что срок службы Международной космической станции решили продлить до 2028 года.
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