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Иностранец впервые за 12 лет выйдет в открытый космос в российском скафандре

В последний раз такое происходило в 2009 году.

6 марта 2021, 08:30
<p>Фото © ТАСС / "Роскосмос"</p>

Фото © ТАСС / "Роскосмос"

Немецкий астронавт Маттиас Маурер, которому предстоит работа в открытом космосе, вероятнее всего, будет делать это в российском скафандре. Об этом рассказал представитель Европейского космического агентства Рене Пишель.

"Вероятнее всего, Маттиас примет участие в работе в открытом космосе, связанной с подключением европейского манипулятора ERA к российскому модулю "Наука". При этом он будет работать в российском скафандре "Орлан-МКС", — сказал он в интервью журналу "Русский космос", который выпускает "Роскосмос".

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Модуль с манипулятором ERA планируется доставить на космическую станцию в июле, однако сам Маттиас, которому предстоит его установить, отправится на МКС в конце года. Стоит отметить, что последний раз иностранные астронавты использовали российские скафандры 12 лет назад.

Ранее Лайф сообщал, что срок службы Международной космической станции решили продлить до 2028 года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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