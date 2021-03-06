Рогозин поблагодарил США за "пинок" в космической отрасли

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил благодарность американским партнёрам за "пинок", начавший борьбу в ракетно-космической отрасли России за оптимизацию цен на запуски. Таким образом он отреагировал на новость о семикратном увеличении стоимости коммерческих услуг по доставке грузов на МКС, которое приняло NASA.

"Особенно примечательна фраза "прошлая ценовая политика была направлена на "стимулирование рынка". Когда рынок "отстимулировали", то есть зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня. При этом государственная субсидия всё равно сохраняется", — написал Рогозин в своём Телеграм-канале.

По его словам, такая политика демпинга со стороны США и финансовые вливания местных "космических частников" стали "пинком", который запустил в космической отрасли России борьбу за сокращение издержек и оптимизацию цен на пусковые услуги Роскосмоса.

А недавно Дмитрий Рогозин рассказал о похищенных с Байконура деталях, назвав их хламом.

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