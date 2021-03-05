Источник поставил под сомнение выводы NASA о самой серьёзной аварии в космосе за 5 лет
В американском космическом агентстве крупнейшим с 2016 года происшествием назвали взрыв российского разгонного блока "Фрегат-СБ" в мае 2020 года.
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За последние пять лет в космическом пространстве случались куда более серьёзные инциденты, чем разрушение разгонного блока "Фрегат-СБ", заявил Лайфу источник в космической отрасли. Ранее об этом событии упомянуло NASA в своём недавнем отчёте по ситуации с космическим мусором. По данным агентства, российский "Фрегат-СБ" разрушился 8 мая 2020 года и на 1 февраля 2021 года в космосе обнаружили в общей сложности 325 фрагментов разгонного блока.
"По новым данным, это разрушение оказалось самой серьёзной фрагментацией за последние пять лет", — написано в отчёте NASA.
Однако наш источник подверг сомнению эти выводы. Он рассказал, что 24 марта 2019 года в космосе разрушился американский разгонный блок Centaur, который в 2009 году использовали для вывода на орбиту геостационарного разведывательного спутника PAN. По данным эксперта, после этого взрыва обнаружили более 670 обломков Centaur. Кроме того, он добавил, что в апреле 2019 года та же участь постигла ещё один такой же разгонный блок, с его помощью в октябре 2018 года на орбиту запустили американский военный спутник связи. Это разрушение оставило после себя также свыше 600 фрагментов, подчеркнул источник.
Напомним, разгонный блок — это космический буксир. С его помощью запущенный аппарат выводится на нужную орбиту. Упомянутый выше "Фрегат-СБ" отправили в космос 18 июля 2011 года на ракете-носителе "Зенит-2SLБ80", буксир доставил к месту назначения российскую космическую обсерваторию "Спектр-Р" ("Радиоастрон").
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