Московские росгвардейцы поздравили женщин-медиков с 8 Марта

Сотрудники столичной Росгвардии в рамках программы "От сердца к сердцу" навестили отделение переливания крови НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева, где, пользуясь случаем, подарили цветы и поздравили медицинский персонал с Международным женским днём.

"Я бы хотела поблагодарить сотрудников Росгвардии от лица коллег и наших пациентов за огромный вклад, помощь и поддержку в этот трудный период. Ребята регулярно приходят и сдают кровь безвозмездно и от души. Благодарим за прекрасные цветы, подаренные женской половине нашего коллектива, это очень приятно", — сказала врач-трансфузиолог Наталия Стош.

Всего в данной акции участвовало около ста военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Для Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева проведение этой акции уже стало доброй традицией.

Практически каждый месяц росгвардейцы посещают центр и пополняют банк крови учреждения. Благодаря этой крови врачи медицинского центра имеют возможность спасать жизнь сотен пациентов, в том числе и новорождённых детей, давая им шанс на счастливую и полноценную жизнь.

Напомним, что не так давно в рамках акции "От сердца к сердцу" столичные росгвардейцы сдали 50 литров крови.

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