"Северный поток – 2" назвали мостом между Россией и Евросоюзом

Не завершать проект "Северный поток – 2" было бы как минимум безответственно по целому ряду экономических причин. Такое заявление сделал координатор Правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф.

"Как из экономических соображений, так и с учётом национальной экономики, мне кажется, было бы безответственно не завершать этот проект", — заявил он в беседе с РИА "Новости".

Он также отметил, что проект завершён уже на 97%, и назвал его своеобразным мостом между Россией и Германией, а также Евросоюзом в целом. Заатхофф сказал, что подобные связи необходимо устанавливать и поддерживать, а не разрушать, особенно в нынешнее непростое время.

Не обошёл стороной он и вопросы, связанные с защитой климата. По его мнению, успеха в этом деле можно достичь лишь при совместной работе российской и немецкой стороны.

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