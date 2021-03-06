"Северный поток – 2" назвали мостом между Россией и Евросоюзом
В Германии призвали поддерживать эти связи, а не разрушать.
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Не завершать проект "Северный поток – 2" было бы как минимум безответственно по целому ряду экономических причин. Такое заявление сделал координатор Правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф.
"Как из экономических соображений, так и с учётом национальной экономики, мне кажется, было бы безответственно не завершать этот проект", — заявил он в беседе с РИА "Новости".
Он также отметил, что проект завершён уже на 97%, и назвал его своеобразным мостом между Россией и Германией, а также Евросоюзом в целом. Заатхофф сказал, что подобные связи необходимо устанавливать и поддерживать, а не разрушать, особенно в нынешнее непростое время.
Не обошёл стороной он и вопросы, связанные с защитой климата. По его мнению, успеха в этом деле можно достичь лишь при совместной работе российской и немецкой стороны.
Ранее Украина попросила США ввести против России новые санкции из-за "Северного потока – 2".
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