Экипаж МКС окончательно разобрался с трещиной в российском модуле "Звезда"

Экипаж МКС наконец-то заделал приводившую к утечке воздуха трещину в российском модуле "Звезда". Об этом сообщил представитель пресс-службы Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле "Звезда" российский экипаж МКС под руководством специалистов главной оперативной группы управления российским сегментом МКС откроет люк промежуточной камеры и нанесёт слой герметика с торца установленной ранее накладки", — рассказал он.

Первые признаки небольшой утечки воздуха были зафиксированы ещё в 2019 году. Позже, в октябре 2020, экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда", однако "Роскосмос" заявил, что она не представляет угрозы ни для экипажа, ни для станции и что к 12 марта проблема будет устранена.

Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба. Однако этот показатель далёк от аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется накачивать воздухом, азотом и кислородом. На станции имеются резервные запасы этих газов, а также они регулярно пополняются благодаря поставкам с Земли.

Ранее Лайф писал о решении продлить срок эксплуатации МКС до 2028 года.

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