Москвича похитили и зверски убили по заказу бывшего тестя

В Москве мужчина нанял киллеров для убийства бывшего зятя. 43-летнюю жертву похитили и увезли в подмосковный Красногорск, где с ней расправились. Подробности преступления сообщили в ГСУ СК России по столице.

"4 марта 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Маршала Тухачевского в городе Москве, группа лиц из четырёх человек по предварительному сговору, применяя насилие к потерпевшему 1977 года рождения и электрошокер, насильно посадила последнего в автомобиль. После чего вывезла его в город Красногорск, где совершила его убийство", — уточнили в ведомстве.