Москвича похитили и зверски убили по заказу бывшего тестя
43-летнего мужчину подкараулили у подъезда и силой запихнули в автомобиль.
Фото © Pixabay
В Москве мужчина нанял киллеров для убийства бывшего зятя. 43-летнюю жертву похитили и увезли в подмосковный Красногорск, где с ней расправились. Подробности преступления сообщили в ГСУ СК России по столице.
"4 марта 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Маршала Тухачевского в городе Москве, группа лиц из четырёх человек по предварительному сговору, применяя насилие к потерпевшему 1977 года рождения и электрошокер, насильно посадила последнего в автомобиль. После чего вывезла его в город Красногорск, где совершила его убийство", — уточнили в ведомстве.
В ходе расследования были задержаны двое исполнителей. Оказалось, что убийство заказал бывший тесть мужчины. Следователи уже задержали заказчика. Его мотивы не уточняются. Двух остальных киллеров разыскивают правоохранители.
Ранее Лайф писал о жестоко убитой в Нижегородской области семье.
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