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Москвича похитили и зверски убили по заказу бывшего тестя

43-летнего мужчину подкараулили у подъезда и силой запихнули в автомобиль.

6 марта 2021, 11:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве мужчина нанял киллеров для убийства бывшего зятя. 43-летнюю жертву похитили и увезли в подмосковный Красногорск, где с ней расправились. Подробности преступления сообщили в ГСУ СК России по столице.

"4 марта 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Маршала Тухачевского в городе Москве, группа лиц из четырёх человек по предварительному сговору, применяя насилие к потерпевшему 1977 года рождения и электрошокер, насильно посадила последнего в автомобиль. После чего вывезла его в город Красногорск, где совершила его убийство", — уточнили в ведомстве.

Один россиянин убил другого за громкую музыку из машины

Один россиянин убил другого за громкую музыку из машины

В ходе расследования были задержаны двое исполнителей. Оказалось, что убийство заказал бывший тесть мужчины. Следователи уже задержали заказчика. Его мотивы не уточняются. Двух остальных киллеров разыскивают правоохранители.

Ранее Лайф писал о жестоко убитой в Нижегородской области семье.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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