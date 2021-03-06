Путин наградил более 200 медиков орденами и медалями за вклад в борьбу с ковидом

Президент России Владимир Путин наградил медиков, принимающих непосредственное участие в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Соответствующий указ за его подписью появился на официальном портале правовой информации.

Всего орденами и медалями было награждено более 200 человек. Медиков поблагодарили за большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность, проявленную при исполнении долга.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены летом прошлого года, когда пандемия коронавируса в стране была в самом разгаре. Награды вручаются не только российским медикам, но и иностранным, а также волонтёрам за заслуги в борьбе с эпидемиями, в том числе за разработку методов лечения заболеваний и лекарств.

А ранее Лайф сообщал, что за значительный вклад в отечественную культуру и искусство Владимир Путин наградил орденом генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

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