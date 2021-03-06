9 лайфхаков от врачей, которыми они делятся только с друзьями

Мы редко прислушиваемся к советам врачей. Но всё меняется, если это наши друзья: уж они-то точно не будут вводить в заблуждение. Mirror приводит самые главные рекомендации, которые врачи дают своим знакомым.

1. Следите за давлением

Ртутный тонометр Рива-Роччи, который использовался на рубеже XIX–XX веков. Фото © Wikimedia Commons / Korotkoff NS

Если врач выписал вам препараты для снижения давления, значит, вам пора начать за ним следить. Для этого можно использовать обычный тонометр, который продаётся в любой аптеке. Прежде чем его покупать, убедитесь, что прибор сертифицирован.

2. Ухаживайте за ногами

Массаж ног. Фото © Pixabay / massagenerds

Ногам нужно уделять не меньше внимания, чем лицу. На слишком сухой коже образуются трещины, через которые в кровь может проникнуть инфекция. Этому особенно подвержены те, кто страдает диабетом. Поэтому не стоит экономить на средстве для увлажнения ступней. Кроме того, нужно пить достаточно жидкости.

3. Не убирайте пломбы

Амальгамная пломба. Фото © Wikimedia Commons / Kauzio

Если у вас есть амальгамные пломбы на зубах, не стоит убирать их только из-за того, что вам не нравится, как они выглядят. Переживать о наличии в их составе ртути тоже не нужно: её там не так много, чтобы нанести вред здоровью. Лучше не трогать пломбы, если на то нет серьёзных причин. Зубные нервы скажут вам спасибо за то, что вы их лишний раз не беспокоите.

4. Не оставляйте без внимания варикоз

Нога с варикозными венами. Фото © Wikimedia Commons / Lakeland1999

Около 30% людей старше 18 лет страдают от варикозного расширения вен на ногах, но только половина из них видит это невооружённым глазом. У другой половины заболевание протекает в скрытой форме. О нём становится известно только после того, как опухнут лодыжки, появятся пятна и начнутся боли. К сожалению, даже врачи не смогут выявить болезнь без дуплексного ультразвукового исследования.

5. Питайтесь разнообразно

Фото © Unsplash / Dan Gold

Как бы ни было полезно то, что вы едите, важно, чтобы питание было ещё и разнообразным. Пищеварительной системе нужно много самых разных продуктов, из которых она будет извлекать полезные вещества.

6. Не переплачивайте за таблетки

Фото © Unsplash / Myriam Zilles

Не стоит приобретать лекарства известных производителей по заоблачным ценам. Как правило, вы переплачиваете за бренд и дизайн. Можно найти препараты с теми же действующими веществами, но за гораздо более разумные деньги.

7. Относитесь к сепсису максимально серьёзно

При лечении сепсиса применяют внутривенные вливания. Фото © Wikimedia Commons / Calleamanecer

Если вы подозреваете у себя заражение крови и при этом ваше состояние ухудшается, немедленно обратитесь в больницу или скорую помощь. Обычно сепсис возникает в результате ранения или воспаления. Его возбудителями чаще всего становятся стрептококки и стафилококки. В этом случае промедление длиною всего в один час может стоить вам жизни.

8. Между ходьбой и бегом выбирайте ходьбу

Фото © Unsplash / 🌸🙌 في عین الله

Наше тело создано для того, чтобы ходить, — бегать лишь в том случае, если нет другого выбора. Расплачиваться за скорость придётся повышенным износом нижнего сегмента позвоночника и суставов ног. В качестве кардионагрузки врачи рекомендуют использовать быструю ходьбу.

9. Вникайте в состав продуктов

Надпись на банке: "Без глютена". Фото © Unsplash / Sidral Mundet

"Без сахара", "без глютена", "для веганов" — такие надписи на лицевой стороне упаковки говорят лишь о том, чего нет в составе продукта. Но они ничего не говорят о том, что в нём есть. Для того чтобы это узнать, взгляните на тыльную сторону, где описан подробный состав, и только после этого решите, покупать это или нет.

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