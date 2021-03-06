10 знаменитых актёров, которые сильно постарели, но заметить это можно только по архивным фото
Время неподвластно никому. И даже звёзды кино, несмотря на многомиллионные счета в банках и регулярные походы к косметологам, всё равно стареют. В подборке ниже — 10 актёров, которые сильно изменились за последние десятилетия, а мы этого даже не заметили.
Дженнифер Энистон. В 1990-м и сейчас
Фото © Instagram / jenniferaniston
Том Хэнкс. В 1980-х и сейчас
Фото © Instagram / tomhanks
Уилл Смит. В 1990-х и сейчас
Фото © Instagram / willsmith
Стив Карелл. В 1991-м и сейчас
Фото © CBS
Риз Уизерспун. В 1991-м и сейчас
Фото © Instagram / reesewitherspoon
Сальма Хайек. В конце 1980-х и сейчас
Фото © Instagram / salmahayek
Кейт Уинслет. В начале 1990-х и сейчас
Фото © Instagram / kate.winslet.official
Хоакин Феникс. В начале 1980-х и сейчас
Октавия Спенсер. Конец 1990-х и сейчас
Фото © Instagram / octaviaspencer
Крис Эванс. В 2000-м и сейчас
Фото © Instagram / chrisevans
Ещё больше архивных фото актёров — в подборке Buzzfeed.
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