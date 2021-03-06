10 знаменитых актёров, которые сильно постарели, но заметить это можно только по архивным фото

Дженнифер Энистон. В 1990-м и сейчас

Фото © Instagram / jenniferaniston

Том Хэнкс. В 1980-х и сейчас

Фото © Instagram / tomhanks

Уилл Смит. В 1990-х и сейчас

Фото © Instagram / willsmith

Стив Карелл. В 1991-м и сейчас

Фото © CBS

Риз Уизерспун. В 1991-м и сейчас

Фото © Instagram / reesewitherspoon

Сальма Хайек. В конце 1980-х и сейчас

Фото © Instagram / salmahayek

Кейт Уинслет. В начале 1990-х и сейчас

Фото © Instagram / kate.winslet.official

Хоакин Феникс. В начале 1980-х и сейчас

Фото © Instagram / landonnordeman

Октавия Спенсер. Конец 1990-х и сейчас

Фото © Instagram / octaviaspencer

Крис Эванс. В 2000-м и сейчас

Фото © Instagram / chrisevans

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