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10 знаменитых актёров, которые сильно постарели, но заметить это можно только по архивным фото

Время неподвластно никому. И даже звёзды кино, несмотря на многомиллионные счета в банках и регулярные походы к косметологам, всё равно стареют. В подборке ниже — 10 актёров, которые сильно изменились за последние десятилетия, а мы этого даже не заметили.

6 марта 2021, 10:00

Фото © Instagram / landonnordeman

Дженнифер Энистон. В 1990-м и сейчас

Фото © Instagram / jenniferaniston

Фото © Instagram / jenniferaniston

Том Хэнкс. В 1980-х и сейчас

Фото © Instagram / tomhanks

Фото © Instagram / tomhanks

Уилл Смит. В 1990-х и сейчас

Фото © Instagram / willsmith

Фото © Instagram / willsmith

Стив Карелл. В 1991-м и сейчас

Фото © CBS

Фото © CBS

Риз Уизерспун. В 1991-м и сейчас

Фото © Instagram / reesewitherspoon

Фото © Instagram / reesewitherspoon

Сальма Хайек. В конце 1980-х и сейчас

Фото © Instagram / salmahayek

Фото © Instagram / salmahayek

Кейт Уинслет. В начале 1990-х и сейчас

Фото © Instagram / kate.winslet.official

Фото © Instagram / kate.winslet.official

Хоакин Феникс. В начале 1980-х и сейчас

Фото © Instagram / landonnordeman

Фото © Instagram / landonnordeman

Октавия Спенсер. Конец 1990-х и сейчас

Фото © Instagram / octaviaspencer

Фото © Instagram / octaviaspencer

Крис Эванс. В 2000-м и сейчас

Фото © Instagram / chrisevans

Фото © Instagram / chrisevans

Ещё больше архивных фото актёров — в подборке Buzzfeed.

10 случаев, когда актёры играли несколько ролей в одном фильме, а вы этого даже не заметили

10 случаев, когда актёры играли несколько ролей в одном фильме, а вы этого даже не заметили

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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