Стремительный взлёт и мгновенное падение: где теперь автор "Белой стрекозы любви", которую пели все
В 2009 году этот хит принёс Николаю такую популярность, о которой он и не мог мечтать. Теперь же о композиторе редко вспоминают даже самые преданные фанаты.
Сейчас мало кто не знает популярную песню "Белая стрекоза любви", с которой группа Quest Pistols смогла пробиться на мировую сцену. Этим успехом они были обязаны обычному музыканту и композитору из Москвы Николаю Воронову, который создал её ради эксперимента. Хит принёс известность всем артистам, работавшим над ней, но автор "Стрекозы" вскоре остался на обочине жизни.
Николай написал свой главный хит ещё в десять лет, но тут же отбросил его, посчитав несерьёзным. Мальчик был талантливым музыкантом, отдававшим предпочтение классической музыке, пока отец не подарил Николаю синтезатор. Тогда парень решил попробовать силы в поп-музыке, исполнил ту самую "Стрекозу" и выложил на YouTube. Совершенно внезапно песня обрела огромную популярность, её пересылали друг другу, чтобы повеселиться, и превратили в настоящий мем.
Так она дошла и до продюсера группы Quest Pistols. С Николаем связались, обо всём договорились и записали забавную песню в студии. Теперь она играла на радио и телевидении, а в 2009 году этот хит уже пели во всех русскоговорящих странах. Менеджер сказал Николаю, что теперь "Стрекоза" будет его кормить до конца жизни. После этого парень ходил на интервью и писал новые песни, которые, однако, не смогли добиться такой же известности.
Постепенно композитор начал пропадать из медиапространства, а мем о "Белой стрекозе" остался в прошлом. Николай вернулся в классическое русло, выступая с фортепьянными концертами в различных странах, но в 2016 году он решил тряхнуть стариной и посетил украинский "X-фактор". Он не смог добиться особого успеха, но зал подпевал ему стоя во время исполнения его культовой песни.
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Фото © YouTube / RT на русском
Но с тех пор композитором мало интересуются и фанаты, и коллеги. Как видно по различным интервью, которые 29-летний Николай даёт блогерам, он сейчас живёт на северо-востоке столицы вместе со своими родителями в старой пятиэтажке. Парень ютится в маленькой захламлённой комнате с советским ремонтом, который явно видал лучшие времена, с древней техникой и мебелью. Живёт Николай на отчисления с "Белой стрекозы" и на пенсию по инвалидности, которую, по его словам, родители оформили по ошибке.
Фото © YouTube / DJ DIMIXER
Темы здоровья молодой человек касаться не любит, хотя выглядит болезненно худым и дерганым. Точно известно лишь, что проблемы с психикой стали одним из факторов, из-за которых продюсер Quest Pistols решил не продолжать сотрудничество с Николаем. Теперь композитор пишет и поп-песни, и классические произведения, выкладывает их в Сеть, но повторить успех "Стрекозы" у него так и не получилось.
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