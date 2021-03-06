Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Стремительный взлёт и мгновенное падение: где теперь автор "Белой стрекозы любви", которую пели все

В 2009 году этот хит принёс Николаю такую популярность, о которой он и не мог мечтать. Теперь же о композиторе редко вспоминают даже самые преданные фанаты.

6 марта 2021, 08:00

Фото © "ВКонтакте" / Николай Воронов

Сейчас мало кто не знает популярную песню "Белая стрекоза любви", с которой группа Quest Pistols смогла пробиться на мировую сцену. Этим успехом они были обязаны обычному музыканту и композитору из Москвы Николаю Воронову, который создал её ради эксперимента. Хит принёс известность всем артистам, работавшим над ней, но автор "Стрекозы" вскоре остался на обочине жизни.

Фото © "ВКонтакте" / Николай Воронов

Фото © "ВКонтакте" / Николай Воронов

Николай написал свой главный хит ещё в десять лет, но тут же отбросил его, посчитав несерьёзным. Мальчик был талантливым музыкантом, отдававшим предпочтение классической музыке, пока отец не подарил Николаю синтезатор. Тогда парень решил попробовать силы в поп-музыке, исполнил ту самую "Стрекозу" и выложил на YouTube. Совершенно внезапно песня обрела огромную популярность, её пересылали друг другу, чтобы повеселиться, и превратили в настоящий мем.

Фото © "ВКонтакте" / Николай Воронов

Фото © "ВКонтакте" / Николай Воронов

Так она дошла и до продюсера группы Quest Pistols. С Николаем связались, обо всём договорились и записали забавную песню в студии. Теперь она играла на радио и телевидении, а в 2009 году этот хит уже пели во всех русскоговорящих странах. Менеджер сказал Николаю, что теперь "Стрекоза" будет его кормить до конца жизни. После этого парень ходил на интервью и писал новые песни, которые, однако, не смогли добиться такой же известности.

Фото © "ВКонтакте" / Николай Воронов

Фото © "ВКонтакте" / Николай Воронов

Постепенно композитор начал пропадать из медиапространства, а мем о "Белой стрекозе" остался в прошлом. Николай вернулся в классическое русло, выступая с фортепьянными концертами в различных странах, но в 2016 году он решил тряхнуть стариной и посетил украинский "X-фактор". Он не смог добиться особого успеха, но зал подпевал ему стоя во время исполнения его культовой песни.

Хотел заработать. Я умею зарабатывать и неподкупно играть человека, реально увлечённого процессом, и люди мне верят. А всё потому, что я действительно этим увлечён

Николай Воронов

Фото © YouTube / RT на русском

Фото © YouTube / RT на русском

Но с тех пор композитором мало интересуются и фанаты, и коллеги. Как видно по различным интервью, которые 29-летний Николай даёт блогерам, он сейчас живёт на северо-востоке столицы вместе со своими родителями в старой пятиэтажке. Парень ютится в маленькой захламлённой комнате с советским ремонтом, который явно видал лучшие времена, с древней техникой и мебелью. Живёт Николай на отчисления с "Белой стрекозы" и на пенсию по инвалидности, которую, по его словам, родители оформили по ошибке.

Фото © YouTube / DJ DIMIXER

Фото © YouTube / DJ DIMIXER

Темы здоровья молодой человек касаться не любит, хотя выглядит болезненно худым и дерганым. Точно известно лишь, что проблемы с психикой стали одним из факторов, из-за которых продюсер Quest Pistols решил не продолжать сотрудничество с Николаем. Теперь композитор пишет и поп-песни, и классические произведения, выкладывает их в Сеть, но повторить успех "Стрекозы" у него так и не получилось.

От всемирной славы к забвению: как погибшая экс-участница Little Big спасалась после ухода из группы

От всемирной славы к забвению: как погибшая экс-участница Little Big спасалась после ухода из группы

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Композитора Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусом и 75-процентным поражением лёгких

27 февраля, 15:00

Рэпер 6ix9ine раскрыл причину своего исчезновения, выложив кадры, где он толще на 27 кг

вчера в 12:18

Толстяк, который едва мог вытереть себя после душа, сбросил 70 кг, но результат разочаровал его

сегодня в 07:00
Life

Путин поручил определить орган для социальной защиты семьи и детей

сегодня в 08:13

Далай-лама сделал прививку от коронавируса – видео

сегодня в 07:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1