Стремительный взлёт и мгновенное падение: где теперь автор "Белой стрекозы любви", которую пели все

Сейчас мало кто не знает популярную песню "Белая стрекоза любви", с которой группа Quest Pistols смогла пробиться на мировую сцену. Этим успехом они были обязаны обычному музыканту и композитору из Москвы Николаю Воронову, который создал её ради эксперимента. Хит принёс известность всем артистам, работавшим над ней, но автор "Стрекозы" вскоре остался на обочине жизни.

Фото © "ВКонтакте" / Николай Воронов

Николай написал свой главный хит ещё в десять лет, но тут же отбросил его, посчитав несерьёзным. Мальчик был талантливым музыкантом, отдававшим предпочтение классической музыке, пока отец не подарил Николаю синтезатор. Тогда парень решил попробовать силы в поп-музыке, исполнил ту самую "Стрекозу" и выложил на YouTube. Совершенно внезапно песня обрела огромную популярность, её пересылали друг другу, чтобы повеселиться, и превратили в настоящий мем.

Фото © "ВКонтакте" / Николай Воронов

Так она дошла и до продюсера группы Quest Pistols. С Николаем связались, обо всём договорились и записали забавную песню в студии. Теперь она играла на радио и телевидении, а в 2009 году этот хит уже пели во всех русскоговорящих странах. Менеджер сказал Николаю, что теперь "Стрекоза" будет его кормить до конца жизни. После этого парень ходил на интервью и писал новые песни, которые, однако, не смогли добиться такой же известности.

Фото © "ВКонтакте" / Николай Воронов

Постепенно композитор начал пропадать из медиапространства, а мем о "Белой стрекозе" остался в прошлом. Николай вернулся в классическое русло, выступая с фортепьянными концертами в различных странах, но в 2016 году он решил тряхнуть стариной и посетил украинский "X-фактор". Он не смог добиться особого успеха, но зал подпевал ему стоя во время исполнения его культовой песни.

Хотел заработать. Я умею зарабатывать и неподкупно играть человека, реально увлечённого процессом, и люди мне верят. А всё потому, что я действительно этим увлечён Николай Воронов

Фото © YouTube / RT на русском

Но с тех пор композитором мало интересуются и фанаты, и коллеги. Как видно по различным интервью, которые 29-летний Николай даёт блогерам, он сейчас живёт на северо-востоке столицы вместе со своими родителями в старой пятиэтажке. Парень ютится в маленькой захламлённой комнате с советским ремонтом, который явно видал лучшие времена, с древней техникой и мебелью. Живёт Николай на отчисления с "Белой стрекозы" и на пенсию по инвалидности, которую, по его словам, родители оформили по ошибке.

Фото © YouTube / DJ DIMIXER

Темы здоровья молодой человек касаться не любит, хотя выглядит болезненно худым и дерганым. Точно известно лишь, что проблемы с психикой стали одним из факторов, из-за которых продюсер Quest Pistols решил не продолжать сотрудничество с Николаем. Теперь композитор пишет и поп-песни, и классические произведения, выкладывает их в Сеть, но повторить успех "Стрекозы" у него так и не получилось.

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