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Модель разделась на безлюдном пляже, но сотни тысяч пользователей всё равно увидели её обнажённой

Просто Полин решила насладиться солнцем и теплом без лишних и необязательных преград.

6 марта 2021, 09:00

Фото © Instagram / popstantot

Популярная 26-летняя французская модель Полин Танто обычно не стесняется лишний раз напомнить фанатам, почему стала такой известной в фешен-индустрии. Девушка выкладывает фото в купальниках и нижнем белье, а иногда и вовсе предпочитает появиться на фото обнажённой. В этот раз модель выбрала что-то посередине, сняв половину купальника и оставшись перед камерой топлес.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Полин позировала возле скал в безлюдном месте пляжа. Девушка для отдыха выбрала бежевый купальник, верх от которого она посчитала необязательным. Модель поворачивалась боком и спиной к фотографу, иногда прикрывая обнажённую грудь рукой, чтобы оставаться хоть в каких-то рамках приличия. От таких откровенных снимков кумира больше пяти миллионов поклонников пришли в дикий восторг.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

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Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Последний поклонник Полин ничего не перепутал. На свете существует точно такая же эффектная модель, чьей внешностью восторгаются не меньше: сестра-близняшка Полин — Матильда Танто. Девушки вместе работают в мире моды, специализируясь на нижнем белье и пляжной одежде. Вместе сёстры даже открыли свой бизнес по производству таких нарядов и теперь часто демонстрируют их на себе в качестве рекламы.

Модель предстала перед камерой абсолютно обнажённой, не став ничего прикрывать в лучах заката

Модель предстала перед камерой абсолютно обнажённой, не став ничего прикрывать в лучах заката

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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