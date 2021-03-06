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Толстяк, который едва мог вытереть себя после душа, сбросил 70 кг, но результат разочаровал его

Мэтт Факельманн из Пенсильвании, США, никогда не был худым, но даже не пытался с этим бороться. Лишь несколько лет назад, увидев страшную цифру на весах, он понял: нужно взяться за своё здоровье.

6 марта 2021, 07:00

Фото © Instagram / mattyamazing

Вес Мэтта окончательно вышел из-под контроля в 2009 году, когда он попал в автоаварию. Парень сломал голеностопный сустав, из-за чего больше полугода ни о каких физических нагрузках не могло быть и речи. А вот аппетит у пациента ничуть меньше не стал. Напротив, из-за депрессии парень начал есть только больше — по пять тысяч калорий в день. Результат не заставил себя ждать.

Фото © Instagram / mattyamazing

Фото © Instagram / mattyamazing

За пару лет вес Мэтта достиг отметки 160 килограммов. Примерно в это же время парень осознал, что его форма стала ещё хуже. Всё было настолько плохо, что парень был уверен: к 30 годам он умрёт из-за ожирения. Но сейчас американцу уже 33 года, он чувствует себя лучше, чем когда-либо. Причём благодаря диспансеризации.

Я пошёл к врачу впервые примерно за восемь лет, чтобы пройти обследование в феврале 2019 года. Я был потрясён, узнав, сколько я весил. Я знал, что я... большой, но число на шкале шокировало меня

Мэтт Факельманн

Фото © Instagram / mattyamazing

Фото © Instagram / mattyamazing

Мэтт начал новую жизнь с небольших изменений. Отслеживал приём пищи в специальном приложении на телефоне, купил фитнес-браслет для подсчёта шагов. После он записался в тренажёрный зал и уже скоро ходил в него пять раз в неделю, хотя бы ради получаса ходьбы на беговой дорожке, пишет Metro.

После того как я похудел на 11 кг в первый же месяц, у меня словно переключатель щелкнул. Я стал сверхдисциплинированным и целеустремлённым, начал планировать, постоянно ставил новые цели. Я хотел сбросить 45 кг за год, но в итоге сделал это за восемь месяцев. А через год я избавился от 70 кг лишнего веса!

Мэтт Факельманн

Фото © Instagram / mattyamazing

Фото © Instagram / mattyamazing

И хоть Мэтт гордится своими достижениями, у него осталось много лишней дряблой кожи, из-за чего у американца новая проблема — дисморфофобия. Это психическое расстройство, из-за которого человек чрезмерно обеспокоен по поводу изъянов своего тела. Поэтому главная задача парня сейчас — собрать деньги на пластическую операцию, чтобы избавиться от ненавистной кожи.

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Толстяк отказался от фастфуда с алкоголем и наглядно сравнил, что ЗОЖ сделал с его телом за 4 года

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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